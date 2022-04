La Quinzaine des réalisateurs a révélé la programmation de sa 54e édition, qui marquera le départ de son délégué général Paolo Moretti, et fait la part belle aux femmes ainsi qu’aux films français.

Sur la vingtaine de films présentés, cette édition 2022 se rapproche de la parité avec onze réalisatrices représentées. En comparaison, la compétition du Festival de Cannes n’en compte actuellement que trois.

Ce sera l’occasion pour certaines de présenter leurs films en avant-première mondiale. Un beau matin de Mia Hansen-Love (L’Avenir), porté par Léa Seydoux (Mourir peut attendre), Melvil Poupaud (Grâce à Dieu) et Nicole Garcia (Celle que vous croyez), tourne autour d’une jeune mère célibataire qui s’occupe de son père malade et entame une liaison avec un ami déjà en couple.

Revoir Paris d’Alice Winocour (Proxima) abordera les attentats de 2015 avec Virginie Efira (Adieu les cons) et Benoît Magimel (La Tête haute).

Les Cinq Diables de Lea Mysius (Ava) met en vedette Adèle Exarchopoulos (BAC Nord) dans le rôle d’une jeune femme vivant chez ses parents qui accueillent sa tante après sa sortie de prison.

L’actrice Charlotte Le Bon (Fresh) présentera également son premier film, Falcon Lake, une coproduction canadienne décrite comme une histoire d’amour et de fantômes.

Au rayon horreur/fantastique, Alex Garland (Annihilation) dévoilera lors d’une séance spéciale son dernier film, Men, porté par Jessie Buckley (The Lost Daughter).

Un autre thriller psychologique de la société A24 est aussi sélectionné, God’s Creatures du duo Saela Davis et Anna Rose Holmer (The Fits), avec Emily Watson (Chernobyl) et Paul Mescal (Normal People) sur une mère cherchant à protéger son fils dans un village de pêcheurs en Irlande.

Concernant le nombre inédit de films réalisés par des femmes et la représentation importante de la France, Paolo Moretti a déclaré qu’il s’agissait de « représenter la diversité du cinéma mondial » et de souligner l’engagement du pays ayant soumis le plus de films.

La Quinzaine des réalisateurs s’ouvrira avec le drame d’époque français L’Envol de Pietro Marcello et se clôturera avec Le Parfum vert de Nicolas Pariser avec Sandrine Kiberlain (Un autre monde) et Vincent Lacoste (Illusions Perdues).

Emilie Bollache

SÉLECTION DE LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2022