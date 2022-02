A24 et Alex Garland ont dévoilé les premières images de leur nouvelle collaboration, Men, dans laquelle le réalisateur britannique fait entrer Jessie Buckley dans l’horreur de la campagne anglaise.

Après avoir côtoyé l’épouvante dans ses précédentes réalisations (Ex Machina, Annihilation), en mêlant des éléments de suspense à la science-fiction, Alex Garland met cette fois les pieds dans le plat avec Men.

Annoncé en début d’année dernière, ce film d’horreur à petit budget suit une jeune femme qui entreprend un voyage solitaire en Angleterre suite à la mort de son ex-mari. Un résumé mystérieux que le teaser n’a pas éclairci.

Le personnage de Jessie Buckley se promène dans une nature luxuriante, heureuse du calme et de la solitude environnante, jusqu’à tomber sur un tunnel qui la prive de la suite de cette balade et menace de l’engloutir par sa taille.

La noirceur qu’il habite ne présage rien de bon et l’écho du cri de la jeune femme accompagne le reste du teaser qui monte crescendo alors que des phénomènes étranges la suivent. Un jeu d’ombre et de lumière s’installe afin de révéler de lointaines silhouettes dissimulées dans la nuit qui semblent pourchasser notre héroïne terrorisée.

Comme à son habitude, Alex Garland développe une certaine ambiance pesante et poétique qui ne peut que susciter l’intérêt vis-à-vis du romancier, scénariste et réalisateur britannique. En tête d’affiche, Jessie Buckley s’affirme de plus en plus en tant qu’actrice de talent.

Révélée au grand public avec le drame Wild Rose, l’actrice irlandaise vient d’être nommée aux Oscars 2022 dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal. À ses côtés, Rory Kinnear (Mourir peut attendre) la rejoint au casting dans un rôle encore tenu secret. Peut-être s’agira-t-il de son ex-mari ou de son persécuteur.

Annoncé pour le 20 mai aux États-Unis, Men ne dispose pas encore de date de sortie en France. Par ailleurs, Alex Garland a déjà annoncé son prochain projet, toujours en association avec A24, Civil War avec Kirsten Dunst dans le rôle principal.

Emilie Bollache