Alex Garland, le réalisateur d’Ex-Machina et d’Annihilation, prépare un nouveau film sous la bannière studio A24, avec au casting Jessie Buckley et Rory Kinnear pressentis.

Alex Garland est désormais un nom incontournable pour les amateurs de science-fiction. D’abord romancier, puis scénariste sur des films comme 28 jours plus tard, Sunshine, Never let me go ou encore Dredd, Garland est finalement devenu réalisateur au milieu des années 2010. Il a signé deux films, Ex Machina et Annihilation.

Son dernier projet en date était également sa première série télévisée, Devs. Alors que cette aventure s’est terminée, Garland désirait poursuivre sur sa lancée. L’auteur s’apprêtait à créer une nouvelle série, dans une tonalité plus politique.

Il voulait réveiller le besoin de contestation dans le monde contemporain. « Arrivé à un certain point dans la désobéissance civile, il faut commencer à défoncer certaines choses. Donc, j’écrivais sur le besoin de défoncer des choses. », a-t-il déclaré à Empire. Mais l’actualité allait bouleverser ses projets, suite à la mort de George Floyd et aux manifestations subséquentes. « Je me suis dit : maintenant ce que j’écris est inutile ». Dans le bon sens. Je me suis senti presque heureux, étrangement. ».

Dans la même interview, il a mystérieusement révélé : « j’écris un film d’horreur à petit budget, se déroulant au Royaume-Uni. ». S’agit-il de Men, sa nouvelle production en cours que nous dévoile Deadline ? Difficile de le savoir. Le pitch ne nous apprend pas grand-chose sur le contenu narratif : une femme prend la route en solitaire à travers la campagne anglaise après la mort de son ex-mari. Pas de robot, d’intelligence artificielle ou de zombie en vue pour l’instant…

Quoiqu’il en soit, le réalisateur attache toujours autant d’importance aux rôles féminins. Jessie Buckley succède à Alicia Vikander, Natalie Portman et Sonoya Mizuno. L’actrice, révélée dans Je veux juste en finir de Charlie Kaufman, est en pourparlers pour interpréter l’héroïne de Men. L’acteur Rory Kinnear, connu pour son rôle récurrent de Bill Tanner dans les James Bond avec Daniel Craig, est pressenti pour lui donner la réplique.

Le film est produit par le studio A24, le même qui accompagna Garland sur Ex Machina. L’équipe de production est constituée de ses fidèles Scott Rudin et Eli Bush aux côtés de Andrew MacDonald et Allon Reich pour DNA.

Raphaël Mussard