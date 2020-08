La nouvelle création du scénariste et réalisateur d’Anomalisa se dessine davantage avec une première bande-annonce déroutante, magistralement portée par les duos Jesse Plemons et Jessie Buckley, Toni Colette et David Thewlis.

Nul doute qu’avec l’adaptation du livre I’m Thinking of Ending Things de Iain Reid, à propos d’un jeune couple confronté à des événements étranges lors d’un premier séjour chez la belle-famille, Charlie Kaufman verserait du côté du thriller horrifique, à tendance Ari Aster.

D’autant plus avec Toni Colette (Hérédité) au casting et la patte du scénariste du sinueux Dans la peau de John Malkovich. C’est du moins l’impression qui se dégage du premier trailer du film qui rejoindra le catalogue de Netflix en septembre prochain.

Porté par le duo Jesse Plemons (Breaking Bad, Fargo) et Jessie Buckley (Jersey Affair, Chernobyl, Judy), deux acteurs montants qui ont récemment fait leurs preuves dans des performances dramatiques, I’m Thinking of Ending Things s’annonce comme un voyage tortueux dans une réalité en pleine dégénérescence.

Le pitch est simple, un jeune homme compte présenter sa petite-amie à sa famille alors que leur couple bat de l’aile. Sur la route du retour, en pleine tempête, les événements déroutants se multiplient et vont leur faire vivre un cauchemar. À l’image de cette trame intrigante, la première bande-annonce du long-métrage sortie ce 6 août tient en haleine.

Un temps neigeux, une ferme isolée, un chien qui n’en finit plus de se secouer et des parents franchement inquiétants campés par David Thewlis et Toni Colette. Le tableau dépeint par les extraits du film de Charlie Kaufman sur une musique doucereuse s’avère déjà troublant et truffé de faux-semblants, fidèlement à l’intrigue du livre.

Un aperçu mystérieux qui donne envie d’en découvrir davantage. I’m Thinking of Ending Things sera disponible dès le 4 septembre prochain exclusivement sur Netflix.