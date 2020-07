Le scénariste adepte des histoires sinueuses a écrit et réalisé l’adaptation du roman horrifique I’m Thinking of Ending Things de Iain Reid, dans lequel un couple affronte des événements cauchemardesques.

En plus de son roman cinéphile Antkind, le réalisateur et scénariste d’Anomalisa, oscarisé pour le scénario d’Eternal Sunshine of The Spotless Mind, s’apprête à sortir son nouveau film sur Netflix, I’m Thinking of Ending Things, en septembre prochain.

Une révélation sur l’avancée de son projet que le cinéaste a glissé au New York Times au cours d’un entretien. Le long-métrage annoncé depuis plusieurs mois est l’adaptation du livre éponyme de l’écrivain canadien Iain Reid paru en 2016, et prendra la forme d’un thriller horrifique, un genre fidèle au récit dont il s’inspire.

Porté par Jesse Plemons (Vice, The Irishman) et Jessie Buckley (Chernobyl), le film devrait reprendre l’histoire du roman, celle d’un couple parti visiter les beaux-parents du conjoint, et dont la halte sur le trajet du retour, en pleine tempête de neige dans l’Oklahoma, va se transformer en cauchemar.

D’après le résumé du livre, de bout en bout, l’atmosphère crispante semble immerger le lecteur et le préparer au revirement irrationnel qui l’attend. Une matière avec laquelle Kaufman, adepte des trames tortueuses (On lui doit Dans la peau de John Malkovich), s’est certainement amusé.

Le réalisateur a d’ailleurs fait part au New York Times de ses impressions en tant qu’auteur sur son propre projet qu’il juge « étrange […] et un peu compliqué ». Sans filtre, Kaufman confie avoir abordé ce film comme un « emploi » de plus dans sa carrière, mais ajoute qu’il est néanmoins fier du résultat.

Concernant les productions « à finir » du scénariste, sa comédie musicale Frank ou Francis peaufinée pendant près d’une décennie et qui devait compter dans sa distribution Steve Carell, Jack Black, Cate Blanchett, Nicolas Cage, Emma Thompson, Kevin Kline ou encore Elizabeth Banks, n’a pas encore vu le jour, rappelle The Playlist.