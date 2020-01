Devs, créée par Alex Garland, réalisateur de Ex Machina et Annihilation, s’annonce comme l’une des séries de science-fiction les mieux conçues. Cette production FX sera distribuée par Hulu dès mars 2020.

On savait Alex Garland, réalisateur d’Ex Machina, peu porté sur les sequels, étant donné qu’il avait refusé d’adapter la suite de son film Annihilation, thriller SF et fantasy sorti sur Netflix en mars 2018 avec Natalie Portman en vedette.

Ce dernier, avide de s’essayer à de nouveaux formats, avait néanmoins précisé qu’il travaillait sur une série, Devs, dystopie futuriste conçue pour la chaîne FX. Près de deux ans plus tard et après un teaser sorti en octobre 2019, le premier trailer livre un aperçu du projet, dont le premier épisode sera diffusé en mars prochain sur Hulu.

Habitué aux intrigues mêlant éthique et robotique, ou biologie et métaphysique, Garland aborde cette fois l’intelligence artificielle à travers l’histoire de Lily Chan (Sonoya Mizuno, aperçue dans Ex Machina), une ingénieure informatique en quête de vérité sur la disparition de son petit-ami, soupçonnant la compagnie Amay, puissante multinationale spécialisée dans la technologie de pointe, d’être impliquée dans ce qu’il lui est arrivé. À la tête de la société se trouve l’intriguant Forest (Nick Offerman), mystérieux dirigeant barbu de l’entreprise aux activités opaques.

Le récent trailer dévoilé par FX laisse entrevoir un programme aux décors épurés et à l’ambiance anxiogène. Villas modernes isolées en forêt, secrets bien gardés dans des pièces spacieuses vitrées… Le style de Garland, qui transparaît dans Ex Machina, ressurgit.

Silences et paroles pesées, tons et matériaux froids seront à nouveau le théâtre d’événements menant à une vérité peu reluisante, plurielle et complexe, comme les aime le cinéaste, scénariste de La Plage de Danny Boyle. En somme, une potentielle pépite science-fictionnelle mâtinée de psychologie et de philosophie, registre dans lequel aucune série n’est vraiment parvenue à s’illustrer.

Et pour se faire une idée de ce que propose Alex Garland avec Devs, ce dernier a expliqué son point de vue en présentant le programme au Comic-Con de New York : « J’ai lu plus de choses sur la science que n’importe qui d’autre », a-t-il commencé, avant d’aborder la notion de déterminisme, une analyse du monde fondée sur un lien de causalité, et problématique centrale du show : « […] si vous avez un ordinateur assez puissant, vous pourriez utiliser le déterminisme pour prédire l’avenir et comprendre le passé. ».

De quoi laisser entendre que Devs dépasse largement l’aperçu qu’en livre sa bande-annonce, et pourrait bien devenir l’une des meilleures séries de 2020.

Trailer

Teaser