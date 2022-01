Le réalisateur britannique Alex Garland continue sa collaboration avec A24 pour produire son prochain film Civil War, avec Kristen Dunst en tête d’affiche.

Après Ex Machina et Annihilation, diffusé par Netflix en Europe, l’auteur de La Plage et scénariste de 28 jours plus tard et Sunshine planche déjà sur un nouveau projet alors même qu’un autre film, intitulé Men, est en cours de production.

Selon Variety et Deadline, Civil War se déroulerait dans un futur proche, aux États-Unis, sans plus de détails dévoilés sur l’intrigue. Kirsten Dunst tiendra le premier rôle aux côtés de Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson et Cailee Spaeny. Comme les précédentes réalisations d’Alex Garland, qui abordaient un futur immédiat, l’anticipation semble être une nouvelle fois au cœur de ce prochain récit.

Actuellement, Kirsten Dunst est en lice pour les Oscars grâce à sa performance de Rose Gordon dans le dernier Jane Campion, The Power of the Dog, disponible sur Netflix.

Le casting est constitué également de l’acteur brésilien Wagner Moura, connu pour son rôle de Pablo Escobar dans la série Narcos. Mais aussi de Cailee Spaeny qui a récemment été repéré dans la série Mare of Easttown, dans laquelle Kate Winslet tient le rôle principal. Prochainement, elle interprétera Eleanor Roosevelt dans la série The First Lady qui revient sur l’impact des femmes présidentielles avec Viola Davis, Gillian Anderson et Michelle Pfeiffer. Quant à Stephen McKinley Henderson, il est apparu dans Dune de Denis Villeneuve et incarne l’un des personnages principaux de la série d’Alex Garland, Devs.

Si aucune date de tournage n’a été encore annoncée pour ce nouveau projet, Alex Garland réitère sa collaboration avec A24 après Ex-Machina, Annihilation et Men. Pour mémoire, cette société indépendante de production et de distribution, derrière Room de Lenny Abrahamson ou encore The Witch de Robert Eggers, acquiert la renommée grâce aux succès de Moonlight de Barry Jenkins (Oscar du meilleur film en 2017), des films d’Ari Aster (Hérédité et Midsommar) et de séries comme Euphoria.

Emilie Bollache