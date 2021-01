La star hollyoodienne incarnera Betty Ford dans The First Lady, la nouvelle série d’anthologie de Showtime. Elle rejoint Viola Davis dans le rôle de Michelle Obama. Susanne Bier prend les rênes de la réalisation.

Ce sera une première pour Michelle Pfeiffer, qui n’a encore jamais joué dans une série auparavant. Elle a incarné dernièrement Janet Van Dyne dans la suite Ant-Man et The Wasp pour Marvel.

Selon The Hollywood Reporter, elle prêtera ses traits à Betty Ford. Première Dame des États-Unis de 1974 à 1977 et épouse de Gerald Ford. Elle fut l’une des plus actives sur le plan social, avec un caractère franc et une opinion sur de nombreux sujets brûlants sur lesquels elle prit la parole à l’époque. Dans son parcours, elle a subi une mastectomie pour lutter contre le cancer du sein et a été longtemps dépendante à l’alcool et aux médicaments. Elle sensibilisa l’Amérique sur ces deux fléaux en témoignant de son combat. Elle a en outre fondé un centre de désintoxication à son nom et a reçu la médaille d’or du Congrès.

Michelle Pfeiffer rejoint ainsi Viola Davis, vue récemment dans Le Blues de Ma Rainey de Georges C. Wolfe, qui incarnera Michelle Obama. À la réalisation, on retrouve la Danoise Susanne Bier, derrière Bird Box et plus récemment la série The Undoing avec Nicole Kidman pour HBO.

Le projet suivra donc Betty Ford, Eleanor Roosevelt et Michelle Obama durant leur séjour à la Maison Blanche. Il s’agit ici pour Amy Israel, vice-présidente exécutive chargée de la programmation de Showtime, de montrer le rôle et l’impact des femmes de président sur les décisions prises à cette époque. C’est un recadrage du leadership américain vu à travers l’objectif de ces trois First Ladies.

Elle ne cache pas son enthousiasme face à cette production et déclare sur Variety : « Michelle Pfeiffer et Susanne Bier ont rejoint la brillante et incomparable Viola Davis et apportent à l’histoire remarquable de ces femmes une mise à l’honneur urgente, palpitante méritée depuis longtemps. » Et d’ajouter : « Michelle insuffle vulnérabilité et complexité à tous ces rôles, quant à Susanne, c’est une réalisatrice visionnaire qui dirige à l’écran avec une honnêteté farouche et un style visuel singulier. Avec ces artistes formidables devant et derrière la caméra, on ne pouvait être plus excité – surtout dans ce moment unique pour notre nation – à propos de la puissante promesse de The First Lady ».

En effet, ce casting prestigieux est composé d’actrices et d’une réalisatrice qui ont été primées à plusieurs reprises. Pour rappel, Michelle Pfeiffer a obtenu un Golden Globe pour Suzie et les Baker Boys en 1990. Viola Davis a reçu un Oscar pour sa performance dans Fences de Denzel Washington. Et Susanne Bier a notamment remporté un Emmy Award pour son travail sur la minisérie The Night Manager, diffusée sur AMC.

L’écriture de The First Lady a été confiée à Aaron Cooley, auteur de romans dont The Guns of Ridgerwood en 2017, et qui a entre autres collaboré avec Joel Schumacher.

Cette distribution alléchante n’est cependant pas encore complète. Il manque à l’appel l’interprète d’Eleanor Roosevelt qui n’a pas encore été attribué à ce jour. Le mystère reste entier… pour l’instant.

Lydie Hans