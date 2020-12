Synopsis : Thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Fraser a un mari aimant et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Mais soudain, avec une mort violente, un mari qui disparaît et de terribles révélations concernant celui qu’elle pensait connaître, sa vie bascule…

♥♥♥♥ ♥

Créée par David E. Kelley, qui adapte ici le roman Les Premières Impressions de Jean Hanff Korelitz, la minisérie de six épisodes est portée par Nicole Kidman et Hugh Grant. Elle était l’une des plus attendues de cette fin d’année 2020. Sans doute en raison du succès des séries précédentes de son créateur, d’une réalisation intégralement confiée à Susanne Bier (Bird Box, Brothers, After the Wedding) et, surtout, de son casting cinq étoiles. Pourvue de ces atouts qui prédisaient son excellence, The Undoing est bien à la hauteur de ses promesses. Le duo Kidman-Grant donne la réplique à Donald Sutherland en patriarche impitoyable ainsi qu’à Lily Rabe dans le rôle d’une amie de Grace Fraser (Nicole Kidman). The Undoing n’est pas sans rappeler Big Little Lies, la création précédente de Kelley. Sauf qu’ici les paysages californiens sont remplacés par les rues new-yorkaises. Outre la présence de Nicole Kidman dans le rôle principal et un scénario toujours écrit par le showrunner, l’intrigue est, à première vue, similaire. On assiste de nouveau à un dénouement partant d’un meurtre qui vient perturber un groupe de parents d’élèves d’une école huppée et une vie de famille paisible. Ce thriller urbain se déroule presque entièrement du point de vue de la psychanalyste de renom qui se retrouve impliquée malgré elle dans une affaire sordide très médiatisée. Assez classique dans sa manière de reprendre les codes du genre, David E. Kelley a pourtant élaboré un script qui emploie des rebondissements aux moments opportuns et nous immerge au cœur du suspense. Les excellents cliffhangers à la fin de chaque partie nous tiennent en haleine pour la suite.

Si HBO en a fait sa diffusion originale en épisode hebdomadaire, cette minisérie est un peu à l’image d’un roman policier qu’on serait incapable de lâcher tant la narration est prenante. À ceci vient s’ajouter une mise en scène qui écaille constamment le vernis de ce milieu cossu au moyen de visuels sombres et d’environnements oppressants donnant une sensation de claustrophobie.

Progressivement, l’enquête policière et le procès révèlent les parts d’ombre de personnages parfaits en apparence. L’identité de la victime, révélée à la fin du premier épisode, peut laisser penser qu’on nous emmène vers une fresque sur les différences de classes sociales à travers une investigation policière, mais cette problématique est en fait reléguée au second plan. Si elle ressurgit sporadiquement, l’enjeu premier est de créer une grande incertitude en jouant sur le fait que Grace, malgré son métier qui consiste à analyser les gens, ne connaît pas vraiment son entourage proche. Bien que leur aspect psychologique soit utilisé comme ressort principal, la description assez succincte des personnages, incompris de la protagoniste, contribue à faire planer constamment un certain mystère. Il prête ainsi à de nombreuses interprétations.

Avec ce thriller captivant et efficace, David E. Kelley prouve encore une fois qu’il sait s’entourer d’une équipe technique et d’un casting talentueux pour adapter en série un roman de suspense psychologique.