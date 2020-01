Nicole Kidman va camper l’héroîne troublée de The Undoing, minisérie HBO inspirée du roman You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, aux côtés de Hugues Grant et Donald Sutherland.

Le premier trailer sorti ce 24 janvier est plus que convaincant. L’actrice oscarisée retrouve les boucles rousses de ses débuts pour se glisser dans la peau de Grace Fraser, une épouse et mère de famille aisée dont la vie bascule en une nuit, emportée par un flot de révélations.

Cette fiction HBO est signée du créateur de la série Big Little Lies, David E. Kelley, et semble cultiver le même goût pour le mystère et les secrets enfouis dans les interstices d’une existence bourgeoise que la fameuse série aux cinq stars – dont la saison 3 n’a pas encore été confirmée.

Ce sont d’ailleurs ces non-dits qui parsèment l’intrigue d’origine qui ont séduit Kelley, qui faisait part récemment des désillusions auxquels les personnages de The Undoing seront confrontés. La déconstruction d’une vie en apparence parfaite basée sur des mensonges s’avère être un thème inspirant pour le scénariste, époux de Michelle Pfeiffer à la ville.

Outre l’ambiance, le reste du casting laisse entrevoir de belles performances, dont Hugh Grant (Jonathan Fraser), mari de l’héroïne, et Donald Sutherland (Franklin Renner), de retour sur le petit écran après Crossing Lines et Trust.

Derrière la caméra, la réalisatrice d’origine danoise Susanne Bier, à qui l’on doit notamment la minisérie d’espionnage The Night Manager portée par Tom Hiddleston, Olivia Colman et Hugh Laurie, ou encore l’excellent Bird Box avec Sandra Bullock, l’un des plus gros succès de Netflix.

Le label de Nicole Kidman, Blossom Films, se charge de la production. C’est la seconde série que finance Kidman par ce biais après Big Little Lies. D’autres programmes devraient leur succéder comme Nine Perfect Strangers et The Expatriates. L’actrice actuellement à l’affiche de Scandale, est en tournage pour The Prom, comédie musicale de Ryan Murphy adaptée d’un succès de Broadway, dans laquelle elle retrouvera Meryl Streep.

Les plus impatients pourront déjà la découvrir dans The Undoing, dont la diffusion est annoncée pour mai prochain.