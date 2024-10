Le prochain long-métrage du réalisateur mexicain sous la bannière Warner Bros et Legendary Entertainment sera le premier en langue anglaise depuis The Revenant. Il s’agira également de sa première collaboration avec Tom Cruise.

Le film sera également produit et écrit par Alejandro G. Iñarritu, avec l’aide de Nicolas Giacobone et d’Alexander Dinelaris, déjà tous trois à l’écriture de Birdman, lauréat de l’Oscar en 2015 pour le meilleur scénario original, ainsi qu’avec Sabina Berman. Selon Variety, le film démarre le tournage en partie au Royaume-Uni dans le courant du mois prochain.

Après The Revenant, Oscar du meilleur réalisateur et qui a valu enfin à Leonardo DiCaprio de recevoir sa première statuette du meilleur acteur, et Birdman, qui a relancé la carrière de Michael Keaton, Alejandro Gonzalez Iñarritu revient ainsi derrière la caméra pour le grand écran.

Il s’agira de sa première collaboration avec Tom Cruise qui, de son côté, officialise son premier projet depuis la signature d’un contrat le liant à Warner Bros Discovery pour produire et développer des films pour le studio. L’acteur, en pleine préparation de Mission Impossible 8 et après Mission Impossible : Dead Reckoning et Top Gun Maverick, continue d’enchaîner les défis physiques les plus fous à 62 ans. Le dernier en date, avec Doug Liman (Edge of Tomorrow) à la réalisation, l’amènera à devenir le premier civil à effectuer une sortie spatiale de la station internationale.

Pour ce nouveau projet, le casting comprend également Sandra Hüller (Anatomie d’une chute, La Zone d’intérêt), John Goodman (The Big Lebowski, Atomic Blonde), Michael Stuhlbarg (Pentagon Papers, La Forme de l’eau), Jesse Plemons (Kinds of Kindness, Civil War) et Sophie Wilde (Talk to Me).

Le film est prévu en 2026. Aucune information sur l’histoire n’a encore été révélée, mais la combinaison Tom Cruise et Alejandro Iñarritu a de quoi susciter la curiosité tant leur cinéma semble à première vue opposé.

Florian Rouaud