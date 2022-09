Sept ans après The Revenant, le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu livre des images de son prochain film, Bardo, disponible en décembre sur Netflix.

Alejandro González Iñárritu succède aux autres grands noms du Septième art qui ont cédé au chant des sirènes du géant du streaming Netflix. Le nouveau long-métrage du cinéaste mexicain sera à découvrir chez soi, grâce à la plateforme Netflix.

Révélé à l’international avec Babel en 2006, Alejandro González Iñárritu s’est ancré dans les mémoires du public avec son dernier film, The Revenant, en 2015. Inspiré du trappeur du XIXe siècle Hugh Glass, ce film a été le plus nommé des Oscars 2016 et a permi enfin à Leonardo DiCaprio de recevoir sa récompense de Meilleur acteur.

Les attentes sont donc nombreuses pour Bardo qui signe le retour du réalisateur, non pas au cinéma, mais sur petit écran.

Présenté comme une comédie, le film met en vedette Daniel Giménez Cacho dans le rôle d’un journaliste et réalisateur de documentaires mexicain acclamé. En plein milieu d’une crise existentielle, il décide de rentrer chez lui afin de s’interroger sur son identité, ses relations familiales et son passé.

Avec la bande-annonce de Bardo, Alejandro González Iñárritu nous fait immédiatement retrouver la fluidité de sa caméra en mouvement et le soin apporté à la composition de ses plans. Par ses images exemptées de dialogues, le film se présente comme un voyage poétique et abstrait dans l’esprit d’un artiste perdu.

Néanmoins, aussi beau et techniquement irréprochable que s’annonce Bardo, les critiques qui ont suivi sa projection en festival à Venise et Telluride n’ont pas été unanimes. Tant et si bien que le cinéaste est retourné dans sa salle de montage pour réduire de 22 minutes son long-métrage, portant ainsi sa durée totale à 2 heures et 32 minutes, sans générique.

« La première fois que j’ai vu mon film, c’était avec 2 000 personnes à Venise », a déclaré Alejandro González Iñárritu. « C’était une belle opportunité de le visionner et d’apprendre ce qui mériterait d’être un peu mieux ficelé, d’ajouter une scène qui n’est pas arrivée à temps et de déplacer l’ordre d’une ou deux choses. Petit à petit, je l’ai amélioré, et j’en suis très excité. »

Bardo est disponible le 16 décembre sur Netflix.

Emilie Bollache