Après le triomphe de The Revenant en 2015, le cinéaste Alejandro González Iñárritu revient avec une comédie tournée au Mexique dont les droits ont été achetés par Netflix qui prévoit une sortie en fin d’année.

Écrit par Alejandro González Iñárritu et Nicolás Giacobone, scénariste avec lequel il a collaboré sur de nombreux films dont Birdman, Bardo est une comédie nostalgique sous la forme d’un voyage personnel épique. Il raconte l’histoire d’un célèbre journaliste et réalisateur de documentaires mexicain en pleine crise existentielle qui décide de rentrer chez lui alors qu’il se bat avec son identité, ses relations familiales, ses souvenirs, ainsi que le passé de son pays.

Bardo est actuellement en post-production et attendu pour être fini à l’automne. Netflix envisage une sortie sur sa plateforme de streaming et en salles à la fin de l’année. En France, il sera disponible seulement en ligne.

Scott Stuber, responsable des films originaux Netflix s’est exprimé sur cet achat : « Alejandro González Iñárritu est l’un des plus grands cinéastes modernes et visionnaires de notre industrie.

Bardo est une expérience cinématographique qui nous a poussé à créer une stratégie de diffusion conçue pour que le film s’inscrive dans la culture de la manière la plus large possible. Nous donnerons aux cinéphiles du monde entier la possibilité de le découvrir grâce à une sortie en salles et sur Netflix. Connaissant Alejandro depuis longtemps, je suis personnellement très heureux de pouvoir enfin travailler à ses côtés et présenter son film au public ».

Bardo sera le septième long-métrage du réalisateur mexicain qui s’est fait connaître dès son premier film en 2000, Amours chiennes. Deux films compléteront ce qui est communément appelé « La Trilogie de la mort » : 21 grammes en 2003 et Babel en 2006. Ce dernier film lui vaudra le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes ainsi que sept nominations aux Oscars. Il obtient finalement l’Oscar du meilleur réalisateur à deux reprises pour Birdman en 2014 et The Revenant en 2015.

Emilie Bollache