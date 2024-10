Le studio Lionsgate choisit le réalisateur de Call me by your Name et de Challengers pour mettre en scène un remake du film culte de 2000, adaptation du roman de Bret Easton Ellis.

En attendant son prochain film After the Hunt avec Julia Roberts (Le Monde après nous) dans le rôle principal, Luca Guadagnino est actuellement en pleine tournée promotionnelle pour Queer, adaptation du roman du même nom de William S. Burroughs, qui sortira aux États-Unis le 27 novembre.

L’actualité chargée du réalisateur ne l’empêche pas d’être en pleine négociation pour réaliser une nouvelle adaptation selon Deadline. Il s’agit du roman de Bret Easton Ellis, American Psycho, publié en 1991.

Cette histoire avait déjà eu le droit à une adaptation au cinéma en 2000, mise en scène par Mary Harron et avec une incroyable et hilarante performance de Christian Bale dans la psyché malade de Patrick Bateman. Sous ce jeune golden boy de Wall Street de 27 ans, beau, riche et intelligent, se cache en réalité un tueur en série psychopathe, qui déverse sa haine sur les pauvres, les homosexuels et les femmes.

Le film, décrié à sa sortie, a finalement acquis son statut culte au fil du temps, étant aujourd’hui repris sur internet à travers de nombreux mèmes. Il parle à de nombreuses générations tant il était annonciateur de la société Instagram dans laquelle nous vivons : Bateman est obsédé par lui-même, décrivant tout ce qu’il possède, mange, porte ou regarde.

Pour ce dernier, Guadagnino et le studio souhaitent s’éloigner du simple remake afin d’aboutir à une nouvelle approche au classique de Ellis. On peut donc supposer que le film sera bien différent de celui de Mary Harron, et qu’il pourrait même se détacher de l’univers de Wall Street pour nous présenter un nouvel environnement et un nouveau point de vue.

En ce sens, Luca Guadagnino, réalisateur connu pour sa mise en scène esthétique, mêlant sexualité, luxe et élégance (Call me by your name, Challengers) semble un choix parfaitement adapté.

Lionsgate va produire le film aux côtés de Sam Pressman, fils d’Edward R. Pressman, producteur du premier film à travers sa société Pressman Film. Le long-métrage sera scénarisé par Scott Z. Burns, scénariste sur quatre films de Soderbergh : The Informant!, Contagion, Effets secondaires et The Laundromat : L’Affaire des Panama Papers. Mais aussi du troisième Jason Bourne La vengeance dans la peau de Paul Greengrass.

Lionsgate, qui souhaitait depuis longtemps faire un remake de son film culte, a visiblement attendu le bon moment et le bon réalisateur pour apporter un œil nouveau sur cette histoire.

Florian Rouaud