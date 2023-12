Synopsis : une famille qui rêvait d’une pause luxueuse dans une maison de luxe de location plonge en plein chaos après une cyberattaque qui neutralise tout appareil – et l’irruption de deux inconnus.

♥♥♥ ♥♥

Actuellement top 1 du classement des films Netflix, Le Monde après nous est une adaptation du livre de Rumaan Alam, publié en 2020. Ce roman catastrophe inspire le réalisateur Sam Esmail à en faire un film. Le scénario est quelque peu modifié, il utilise comme thème les cyberattaques pour apporter du réalisme à son thriller post-apocalyptique. L’idée selon lui est de faire une mise en situation et de voir « si les gens se rendent compte de ce que représenterait une cyberattaque massive aujourd’hui », selon une source française. Sam Esmail qui a toujours eu un penchant pour la cybersécurité n’en ai pas à son premier essai. Quelques années plutôt le réalisateur sortait sa série thriller psychologique, Mr. Robot. Un scénario similaire impliquant un jeune informaticien et un groupe de hackers. Avec plus de 100 millions de vues depuis sa sortie, ce film fait un véritable carton. L’intrigue angoissante met en scène de nombreuses stars dont Julia Roberts, qui assiste aussi à la production de l’œuvre, et Kevin Bacon, qui interprète le cliché de l’Américain méfiant et complotiste. Son rôle n’est à première vue pas essentiel dans l’histoire, néanmoins, sa vision conflictuelle de l’Amérique contre le reste du monde nous laisse des indices quant à l’origine des malheurs qui s’enchaînent dans le film. Ses dialogues sont courts, sa présence est rare, mais elle offre des réponses aux questions des protagonistes. L’origine de la cyberattaque serait liée selon lui à des pays historiquement opposés aux États-Unis (Chine, Russie, Iran). Julia Roberts quant à elle incarne aux côtés d’Ethan Hawke un couple convaincant de New-yorkais désireux d’échapper au train-train de la vie quotidienne.

Les deux personnages ont un caractère distinct, Amanda (Julia) est une personne colérique et stressante tant dis que Clay (Ethan) reste une personne minimaliste voire passive. Cette complémentarité se retrouve facilement dans l’attitude des enfants. Leur fille Rose est présentée comme soucieuse et concernée par les événements, tandis que leur fils Archie plus âgée, se montre assez indifférent. L’apparition du père afro-américain George Washington (Mahershala Ali) et de sa fille Ruth (Myha’la) à la fin de la première partie du film vient montrer les failles persistantes qu’il existe dans la société américaine avec l’inégalité des classes sociales, le racisme et l’accès aux soins.

Toute l’histoire est tournée d’un point de vue humain. Sam Esmail donne ici l’impression au public de vivre les événements en temps réel. On assiste à des scènes en gros plan sur les personnages, des moments de confession, d’isolement, mais aussi d’union et d’amitié. Bref, ce que l’on retient de nos six personnages principaux, c’est qu’ils ont appris à mettre de côté leurs différences, car c’est avec l’union qu’on fait la force. Et cela montre la morale de l’histoire, même si la fin en elle-même n’est pas si optimiste. Dans l’un des derniers plans du film, Amanda et Ruth aperçoivent au loin la ville de New York s’embraser et être réduite en fumée, au son de coups de feu. Signe inévitable de la chute du pays.

On ressent au début de l’histoire un certain enthousiasme jusqu’au premier élément déclencheur sur la plage. En voyant le bateau filmé face caméra s’échouer sur la plage, on comprend rapidement que la machine infernale est lancée. Viennent ensuite des émotions plus fortes comme l’angoisse avec l’apparition des propriétaires de la villa de luxe, puis la peur, la suspicion, et vers la fin du film, de l’horreur. Le scénario demeure réaliste et cohérent tout au long de l’histoire malgré quelques détails complètement décalés (scène des pélicans dans la piscine, plan sur la terre depuis la lune). Le film vaut toutefois le détour et reste globalement satisfaisant pour un thriller à la sauce Esmail.

Pierre Corbetta