Le chef-d’œuvre de Fritz Lang sorti en 1927 va avoir droit à sa transposition sur petit écran par le scénariste et réalisateur de Mr. Robot, Sam Esmail, pour le compte de la plateforme de streaming d’Apple.

En 2026, Metropolis est une mégalopole dystopique divisée entre une ville haute, peuplée d’intellectuels dirigeants, et celle du bas où s’affairent les ouvriers jusqu’à l’épuisement. Alors que la colère gronde, Maria, une femme de la basse ville, tente de calmer les travailleurs en clamant l’entente entre les classes. Joh Fredersen, président de Metropolis et donc le fils est amoureux de Maria, ordonne au savant fou Rotwang de construire un robot à l’image de la jeune femme afin de semer la discorde.

Film culte muet, en noir et blanc, et au budget le plus cher de l’Histoire du Cinéma pour l’époque, Metropolis fût redécouvert dans la seconde moitié du XXe siècle suite à son échec commercial et critique.

La représentation de la ville et son esthétique propre à l’expressionnisme allemand inspirèrent de nombreux films (Batman, Blade Runner, Pink Floyd The Wall) au fil des années. Considérée comme l’un des premiers longs-métrages de science-fiction, l’œuvre de Fritz Lang aborde de nombreuses thématiques, notamment l’exploitation des classes, la déshumanisation par le travail, etc.

En développement depuis 2016, la projet d’adaptation sous forme de série par Sam Esmail avance enfin grâce à la commande d’Apple. La plateforme de streaming s’attache à se différencier de ses concurrents avec des créations d’envergures misant sur une réalisation qualitative à la hauteur du cinéma.

La plateforme de streaming compte déjà d’ambitieux programmes (Fondation, See, For All Mankind) auquel va maintenant s’ajouter la transposition en série de Metropolis.

Néanmoins, il faudra encore patienter pour en savoir davantage étant donné que le scénariste et réalisateur Sam Esmail a révélé n’en être qu’à l’écriture du pilote. Révélé avec la série Mr. Robot, le cinéaste américano-égyptien a précédemment travaillé pour la plateforme d’Amazon, Prime Vidéo, sur la série Homecoming avec Julia Roberts (Ben is Back) et Janelle Monáe (Antebellum).

Emilie Bollache