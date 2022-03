La plateforme de streaming d’Apple enchaîne les créations originales avec l’annonce d’un drame porté par Michael Douglas en Benjamin Franklin et qui reviendra sur sa mission diplomatique en France dans le but d’assurer l’indépendance des États-Unis d’Amérique.

Tirée du roman Une grande improvisation : Franklin, France et la naissance de l’Amérique paru en 2005 par Stacy Schiff, la série reviendra sur le séjour de Benjamin Franklin en France à partir de 1776. Sans formation diplomatique, l’ambassadeur officieux des États-Unis de 70 ans cherche à convaincre la monarchie française de soutenir le projet démocratique des Treize colonies britanniques de la côte Est de l’Amérique du Nord.

Grâce à son charisme et son ingéniosité, Benjamin Franklin réussit à déjouer les espions russes et ses détracteurs, tout en arrangeant l’Alliance franco-américaine de 1778 et la paix avec l’Angleterre en 1793 avec le traité de Paris. Sans son travail, il est fort à parier que les États-Unis n’auraient pas remporté la Révolution américaine ou la Guerre d’indépendance.

Figure de l’Histoire américaine, Benjamin Franklin est considéré comme l’un des pères fondateurs des États-Unis d’Amérique. Il participa à la rédaction de la déclaration d’indépendance des États-Unis et de sa Constitution.

La série, encore sans nom, est écrite par Kirk Ellis et réalisée par Tim Van Patten. Le premier n’en sera pas à son coup d’essai puisqu’il a signé le scénario de la minisérie John Adams sur le second Président des États-Unis. Tim Van Patten est, quant à lui, un cinéaste habitué du petit écran puisqu’il a notamment dirigé des épisodes dans des séries telles que Les Soprano, Sur Écoute, Deadwood, Boardwalk Empire…

Âgé de 77 ans, Michael Douglas retrouvera le personnage de Benjamin Franklin qu’il avait déjà doublé en 2003 au cours d’un épisode de Freedom : A History of US. Dernièrement, l’acteur américain s’est illustré dans le rôle d’Hank Pym au sein du Marvel Cinematic Universe. Il est prochainement attendu en Ronald Reagan dans une série centrée sur les négociations entre le 40e Président des États-Unis et Mikhaïl Gorbatchev pour le désarmement de l’URSS à la fin de la Guerre Froide.

Emilie Bollache