The Crowded Room, la nouvelle série d’anthologie de la plateforme de streaming, mettra en avant Tom Holland dans un rôle dramatique sous la houlette du scénariste d’Un homme d’exception.

Tom Holland poursuit sa collaboration avec Apple TV. Après le film Cherry, qui sera disponible le 12 mars dans nos contrées, l’interprète de Peter Parker/Spider-Man rejoint le casting d’une série qui traitera des maladies mentales.

Selon The Hollywood Reporter, Tom Holland incarnera le rôle de Billy Milligan, la première personne à avoir été acquittée d’un crime en raison d’un trouble de la personnalité multiple, désormais connu sous le nom de trouble dissociatif de l’identité.

Billy Milligan a été diagnostiqué avec 24 personnalités, a rejoint un système de santé mentale de l’Ohio jusqu’en 1991, avant de mourir d’un cancer en 2014. Toute l’histoire est narrée dans une biographie écrite par Daniel Keyes, The Minds of Billy Milligan, et qui sera adaptée pour le catalogue Apple TV qui ne cesse, décidément, de s’enrichir.

The Crowded Room est présentée comme une série d’anthologie de dix épisodes explorant les histoires vraies et inspirantes de ceux qui ont lutté et appris à vivre avec une maladie mentale. Akiva Goldsman, scénariste d’Un homme d’exception, Je suis une légende ou encore I, Robot, est annoncé à l’écriture.

La série est une coproduction entre Apple Studios et New Regency qui s’intéresse de plus en plus à la télévision comme The Beast Must Die, produite aussi pour Apple TV.

Après l’annonce d’une série dirigée par Spielberg, The Masters of Air, et l’arrivée imminente de la minisérie avec Justin Theroux, The Mosquito Coast, ce nouveau projet s’inscrit dans une vraie volonté de la plateforme de proposer des créations originales « de luxe ».

Pour l’heure, The Crowded Room ne dispose pas encore de date de diffusion.

Maxence-Yahia Lequere