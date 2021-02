Amazon Studios a récemment annoncé le casting complet et prestigieux de sa nouvelle série d’anthologie Solos, actuellement en préparation. À l’affiche : Anne Hathaway, Morgan Freeman, Helen Mirren, Anthony Mackie et bien d’autres.

Le projet, dans le circuit depuis un certain temps, a été commandé par Amazon en octobre 2020. David Weil, auteur de la série à succès Hunters, est à l’origine du projet.

Selon Deadline, il s’agit d’un drame clivant et anthologique de sept épisodes qui explore la profondeur et l’essence de la connexion humaine à travers la perception individuelle des personnages. Le récit se focalisera sur l’histoire unique de chaque héros à un moment crucial et à une époque différente. Le but est de montrer le lien entre les individus lors d’instants isolés et disparates de leur existence propre.

Un projet intimiste basé sur l’humain, gage de succès à en juger par cette distribution. On retrouve Morgan Freeman, oscarisé pour son interprétation dans Million Dollar Baby, la multirécompensée Helen Mirren, vue dernièrement dans la série Catherine The Great diffusée sur HBO. Mais aussi Anne Hathaway, aperçue récemment dans Sacrées Sorcières (The Witches) de Robert Zemeckis et prochainement dans Locked Down de Doug Liman aux côtés de Chiwetel Ejiofor. Ou encore Anthony Mackie, un incontournable des productions Marvel.

Les émergents ne sont pas en reste avec Uzo Aduba, révélation dans la série Orange is the new black, Constance Wu, remarquée dans Queens de Lorene Scafaria, et Dan Stevens, vu dans la série Legion.

« Je suis absolument ravi de ramener Solos à la vie aux côtés d’artistes que j’admire profondément », a déclaré David Weil « J’ai créé cette œuvre avec le désir de capter ses histoires sur la connexion, l’espoir et la recherche de cet élan commun d’humanité qui nous lie tous ».

Il sera également producteur exécutif avec Sam Taylor-Johnson (série Gypsy, Nowhere Boy). Tous deux réaliseront deux épisodes. Pour Weil, ce sera en outre l’occasion de faire ses débuts derrière la caméra. D’autres réalisateurs, comme Zach Braff (Le rôle de ma vie) ou encore Tiffany Johnson, rejoindront l’aventure.

Pour l’heure, la date de diffusion n’est pas encore connue mais Amazon Prime Video annonce une diffusion avant la fin de l’année 2021.

Lydie Hans