Voici la bande-annonce du nouveau film de Doug Liman, Locked Down. Tournée en plein confinement, cette comédie policière réunie un couple en crise dans une tentative de braquage.

Après Songbird, produit par Michael Bay, un nouveau film « de confinement » est annoncé. Cette fois, c’est le réalisateur Doug Liman (La mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow, Barry Seal) qui s’essaie à l’exercice. Lutter contre les contraintes sanitaires pour faire du cinéma malgré tout. Le budget est réduit en conséquence à dix millions de dollars, et le tournage a duré à peine un mois, entre septembre et octobre 2020.

Locked Down se présente comme un heist movie (film de casse). Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor incarnent un couple au bord de la rupture. Malheureusement pour eux, la pandémie arrive, et ils se voient contraints de cohabiter encore le temps du confinement. Au bord de la crise de nerf, ils vont trouver un moyen radical pour sauver leur relation : organiser le braquage d’une grande bijouterie londonienne.

Dans la bande-annonce, nous découvrons une Hathaway complètement déchaînée devant un Ejiofor au bout du rouleau. Le montage et les punchlines ne laissent aucun doute sur la nature du film ; il s’agit bien d’une comédie. L’actrice de Ocean’s 8 semble s’être lâchée complètement pour ce nouveau cambriolage cinématographique.

Pas de doute non plus sur la période durant laquelle le film a été tourné. On retrouve exactement le même système que pour Songbird. Deux acteurs maximum par plan, le reste des interactions se faisant de façon numérique. Ainsi, Ejiofor communiquant avec Ben Kingsley, et avec d’autres invités, tels Ben Stiller, Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton ou Mark Gatiss.

Doug Liman, dont l’avant-dernier film, Chaos Walking, est toujours attendu pour 2021, semble vouloir dynamiser cette réalisation contraignante par quelques split screens. Si le « confinement » ne semble pas très passionnant à filmer, il reste à espérer que le scénario, signé par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, soit suffisamment divertissant pour nous tenir en haleine.

Conformément à la nouvelle politique de Warner, Locked Down sortira simultanément sur HBO Max et dans les salles encore ouvertes aux États-Unis et au Royaume-Uni. Difficile de savoir à quelle date il sera visible en France tant que les cinémas restent fermés et que la plateforme n’est pas disponible.

Raphaël Mussard