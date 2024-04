Steven Spielberg retrouvera David Koepp, le scénariste de Jurassic Park pour écrire un mystérieux film sur les ovnis.

Les grands noms du septième art se lancent les uns après les autres dans de nouveaux projets intrigants. Après Martin Scorsese et son biopic de Franck Sinatra, Variety annonce que Steven Spielberg plancherait sur un futur long-métrage pour succéder au magnifique The Fabelmans.

Et tout comme le réalisateur de Casino et Taxi Driver, le papa de Rencontre du Troisième Type et d’E.T devrait retrouver des thématiques récurrentes de son cinéma. En effet, ce film mystérieux encore dépourvu de titre traiterait d’ovnis et donc sans doute d’extraterrestres. Tout a forcément de quoi intrigué.

Si l’on n’en sait pas beaucoup plus sur ce projet, on sait déjà que Spielberg retrouvera le scénariste David Koepp, auteur du script de Jurassic Park.

Le réalisateur et l’écrivain entretiennent une riche collaboration puisque Koepp était resté fidèle au poste sur Le Monde Perdu en 1997. Les deux ont également collaboré sur Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, mais surtout sur La Guerre des Mondes, deux autres récits impliquant des extraterrestres. Si les très décriés aliens du quatrième Indiana Jones n’occupaient qu’un rôle assez secondaire dans l’intrigue, les tripodes de La Guerre des Mondes faisaient bien office de terrifiants antagonistes.

Reste à savoir si Spielberg et Koepp se rapprocheront du ton sombre et apocalyptique de leur précédente collaboration, ou si le cinéaste préférera revenir à l’humanisme lumineux qui animait Rencontre du Troisième Type.

Si Spielberg a bien sûr réalisé plusieurs fleurons du film d’extraterrestre, sa carrière compte également d’ambitieux projets abandonnés sur le sujet. À l’orée des années 80, le réalisateur développait alors le projet Night Skies, une adaptation de la rencontre de Kelly-Hopkinsville, un fait divers survenu dans les années 50. Une famille de fermiers du Kentucky avait alors supposément été confrontée à plusieurs créatures extraterrestres. Night Skies aurait dû retranscrire ce face-à-face avec des aliens malveillants, mais Spielberg décida finalement de changer radicalement le ton de son projet, jusqu’à aboutir sur E.T l’extra-terrestre, avec le succès que l’on connaît.

Son nouveau projet de film sur les ovnis pourrait ainsi être l’occasion de se replonger dans une intrigue plus horrifique, à moins que le cinéaste ne décide d’adopter un point de vue totalement inédit.

Pour l’heure aucune autre information n’a été donnée sur ce projet encore bien mystérieux.

Timothée Giret