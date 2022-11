S’il y a encore un genre auquel le réalisateur ne s’est pas encore attaqué, c’est le western. Selon de récentes interviews, Steven Spielberg voudrait en réaliser un dans les années à venir.

Depuis le début de sa carrière, Steven Spielberg s’est toujours essayé à différents genres : la course-poursuite (Duel), par extension le road movie (Sugarland Express), le blockbuster de requin (Les Dents de la Mer), la saga d’aventure (Indiana Jones), les films de science-fiction et d’extraterrestres (E.T et Rencontre du troisième type), le film de guerre (Il faut sauver le soldat Ryan, Cheval de guerre) ou encore le film de dinosaures (Jurassic Park).

Peu de genres manquent finalement au palmarès du réalisateur, ajoutant dernièrement la comédie musicale, avec son remake du mythique West Side Story.

Selon The Hollywood Reporter, alors qu’il réfléchissait à son prochain projet, Steven Spielberg a ouvert une nouvelle voie : le western. Au cours de l’interview, tournée vers The Fabelmans, il n’a pas parlé d’un potentiel projet en développement, mais sa productrice de longue date, Kristie Macosko Krieger, a renchéri et réaffirmé que c’est un genre dont il aimerait s’emparer.

Le réalisateur a grandi et forgé sa cinéphilie à une période où le western était un genre très populaire. À l’époque où il collaborait avec Robert Zemeckis pour Retour vers le futur III, tous deux étaient d’ailleurs ravis de pouvoir mélanger les genres au sein du grand Ouest américain. Spielberg a également produit des films qui empruntent au western, tels que Cowboys et envahisseurs.

En attendant de savoir quel genre majeur viendra compléter sa filmographie foisonnante, The Fabelmans nous plongera dans l’histoire inspirée de sa jeunesse, revenant aux sources de sa vocation de cinéaste.

Ce film semi-autobiographique ainsi que le passage simultané du flambeau à James Mangold, qui prendra en charge le prochain volet de la saga Indiana Jones, ont fait craindre à certains que Steven Spielberg se retirerait bientôt du cinéma. Kristie Macosko Krieger a vite soutenu le contraire : « Oh, non, non, non. On va devoir lui arracher sa caméra des mains. Il est sur Terre pour faire des films. Il continuera à raconter de belles histoires jusqu’à la fin de sa vie. »

The Fabelmans est attendu dans les salles françaises le 23 janvier 2023.

Aésane Geeraert