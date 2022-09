Alors que s’est tenue l’avant-première de The Fabelmans au Festival International du Film de Toronto, Universal Pictures a dévoilé dans la foulée la bande-annonce du nouveau film de Steven Spielberg, inspiré de sa jeunesse, avec Paul Dano et Michelle Williams.

Après son remake de West Side Story, Steven Spielberg s’attaque à sa propre enfance dans The Fabelmans, un récit semi-autobiographique qui suit un jeune garçon alors qu’il découvre un secret de famille bouleversant, l’amenant à utiliser le cinéma comme manière de comprendre les autres et lui-même.

Le réalisateur américain de 75 ans a coécrit le scénario du film, basé sur ses propres années en Arizona, aux côtés du scénariste Tony Kushner, qui a notamment collaboré avec Steven Spielberg sur Lincoln, Munich et West Side Story.

Le film a été présenté en avant-première samedi au Festival International du Film de Toronto et a récolté une jolie ovation de la part du public. Lors de son apparition, le cinéaste a déclaré qu’il s’agissait du fruit de « 75 ans d’expérience de vie ».

La bande-annonce de The Fabelmans nous présente l’amour du cinéma qu’éprouve Steven Spielberg à travers le personnage de Sammy, un petit garçon fasciné par le cinéma et le pouvoir de la lumière. Partagé entre l’âme artistique de sa mère et l’esprit scientifique de son père, Sammy grandit et explore son envie de créer des films afin de faire apparaître l’émerveillement sur le visage de ceux qui les regardent.

Michelle Williams (Venom : Let There Be Carnage) et Paul Dano (The Batman) incarnent les parents de Sammy, Seth Rogen (Séduis-moi si tu peux !) prête ses traits au meilleur ami de son père et Judd Hirsch (Uncut Gems) interprète, quant à lui, un oncle de la famille Fabelman. En février dernier, le réalisateur David Lynch a également été officialisé dans le prochain film de Steven Spielberg dans un rôle encore tenu secret.

Annoncé pour la période des fêtes aux États-Unis, à temps pour Thanksgiving, The Fabelmans n’arrivera que le 25 janvier 2023 dans les salles de cinéma françaises.

Emilie Bollache