Annoncé pour la fin de l’année, The Fabelman accueille le cinéaste David Lynch dans la distribution du récit autobiographique de Steven Spielberg pour un rôle encore gardé secret.

The Fabelman marque le retour de Steven Spielberg à l’écriture de scénarios depuis A.I. Intelligence artificielle en 2001. Il cosigne, avec son collaborateur Tony Kushner (Munich, Lincoln, West Side Story), une histoire fortement inspirée de sa jeunesse dans les années 1950-60 en Arizona.

Pour l’incarner, c’est Gabriel LaBelle qui prendra les traits de Sammy, alter ego de Spielberg. Déjà annoncés à la distribution, Michelle Williams (Venom : Let There Be Carnage) et Paul Dano (Okja) incarneront la mère et le père de Sammy tandis que Seth Rogen (Séduis-moi si tu peux !) interprétera l’oncle qui l’a grandement influencé. Dans le rôle de sa sœur Anne, Julia Butters continue sa prometteuse carrière chez les plus grands après son rôle remarqué de jeune actrice pleine d’ambition dans Once Upon A Time… in Hollywood de Quentin Tarantino.

Pour l’instant, les détails de l’intrigue de The Fabelman ont été gardés secrets, de même que le rôle que tiendra David Lynch.

Cinéaste de dix longs-métrages (Eraserhead, Elephant Man, Mulholland Drive) et de la série Twin Peaks, David Lynch est un réalisateur à part dans le paysage cinématographique américain. À contre-courant, son style onirique s’oppose aux films grand public de Steven Spielberg. Il s’agira de la première collaboration entre ces deux grands noms du cinéma pour ce qui s’annonce comme le projet le plus personnel de Spielberg.

Né en 1946, le futur réalisateur de Jurassic Park et des Dents de la mer est un passionné de cinéma. Élève médiocre, cela lui fermera les portes de nombreuses écoles. Repéré suite à un court-métrage réalisé avec le futur chef opérateur d’E.T., l’extra-terrestre, Spielberg débutera à la télévision chez Universal. Le divorce de ses parents marquera le reste de sa carrière avec le thème de la fin de l’enfance face à des problèmes adultes.

Universal Pictures a annoncé une sortie de The Fabelman pour les vacances de Thanksgiving, autrement dit fin novembre 2022.

Emilie Bollache