Leonardo DiCaprio serait prévu pour incarner le célèbre chanteur, face à Jennifer Lawrence dans le rôle d’Ava Gardner.

On n’arrête plus Martin Scorsese ! À 80 ans passés, le cinéaste continue de multiplier les projets tous plus ambitieux les uns que les autres.

Après la réussite artistique de Killers of the Flower Moon, le réalisateur culte préparait déjà un film sur la vie du Christ avec l’aval du Vatican. Il ajoute un nouveau projet d’envergure à sa filmographie, puisque selon Variety Scorsese prévoit de réaliser un biopic de Frank Sinatra.

Figure incontournable de la culture populaire américaine des années 60 et 70, le chanteur et acteur aura marqué les esprits tant par son art que pour les aspects sombres de sa vie. Ainsi, Sinatra fut notoirement proche de la mafia italo-américaine, allant jusqu’à entretenir de profonds liens d’amitié avec certains chefs de l’organisation.

Ce lien direct avec le crime organisé renvoie évidemment aux grandes heures du cinéma scorsesien (de Mean Streets à The Irishman) et semble faire du réalisateur l’homme idéal pour mettre en scène la vie du chanteur.

Outre la thématique mafieuse, Scorsese entretient également un lien particulier avec le monde de la musique. Il a réalisé plusieurs documentaires et live musicaux, parmi lesquels No Direction Home et Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, tous deux consacrés à Bob Dylan. Ou encore Shine a Light, film concert des Rolling Stones.

Scorsese entretient également un lien plus direct avec Sinatra qui avait repris le thème principal de New York New York en 1979, rencontrant ainsi l’un de ses plus gros succès.

Pour incarner une figure aussi emblématique, qui de mieux qu’une autre icône américaine ? Leonardo DiCaprio devrait donc se glisser dans la peau de Sinatra. La star de Titanic retrouverait ainsi Martin Scorsese pour une sixième collaboration, après des films aussi marquants que Les Infiltrés ou Shutter Island.

Face à lui, Jennifer Lawrence incarnerait Ava Gardner, seconde épouse du chanteur et iconique actrice, ayant popularisé la figure de la femme fatale dans le septième art. Il s’agirait ainsi de la première collaboration entre Scorsese et Lawrence, et de la deuxième rencontre à l’écran entre elle et DiCaprio après Don’t Look Up en 2021.

Ce biopic est un projet de longue date pour le réalisateur qui travaillait déjà dessus au début des années 2010. Le film devait alors être produit par Universal Pictures. On ignore encore quel studio produira cette version et si Apple renouvellera sa collaboration avec Scorsese. Il semblerait que Sony soit en première ligne pour hériter du projet…

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a encore été communiquée.

Timothée Giret