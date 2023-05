En visite au Vatican, le réalisateur italo-américain Martin Scorsese devrait bientôt tourner un film consacré à Jésus.

Alors que le très attendu Killers of the Flower Moon vient d’être présenté au festival de Cannes, Martin Scorsese prépare déjà ses projets suivants. En visite en Italie et au Vatican, il a déclaré qu’il préparait un long-métrage consacré à la figure de Jésus.

En amont d’une conférence au Vatican baptisée ‘‘The Global Aesthetics of the Catholic Imagination’’ (L’esthétique globale de l’imaginaire catholique en français), Scorsese et sa femme Helen Morris se sont entretenus avec le Pape François.

« J’ai répondu à l’intérêt du Pape pour les artistes de la seule manière que je connaisse : en imaginant et en écrivant le scénario d’un film sur Jésus. », explique le réalisateur dans les colonnes de Variety, ajoutant « Je suis sur le point de le commencer ».

Réalisateur ouvertement catholique (il avait même pensé à entrer dans les ordres durant sa jeunesse), Martin Scorsese a souvent irrigué son œuvre de sa foi. La plupart de ses films mettent en scène des histoires de rédemptions chrétiennes (À tombeau ouvert, Taxi Driver). La pénitence est également une notion très présente dans son univers (Les Nerfs à Vif, Shutter Island) où des personnages ayant fauté tentent d’expier leurs erreurs.

Mais au-delà de ces thématiques, il a bien sûr signé deux longs-métrages traitants directement de la religion catholique. Dans La Dernière Tentation du Christ, en 1988, il donnait sa vision du messie chrétien, en le présentant sous une facette aussi humaine que faillible. Le film avait provoqué de nombreux remous, notamment en France où des salles de cinéma avaient été incendiées. Dans Silence, en 2016, il se consacrait aux persécutions subies par les Jésuites au Japon et proposait une vision bien plus réaliste et paisible de la religion.

Nous sommes donc très impatients de voir comment il va aborder ce sujet, d’autant que le personnage de Jésus-Christ a de nombreuses fois été représenté sur grand écran. Martin Scorsese a d’ailleurs fait part de son admiration pour L’Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini. Il pourrait ainsi s’inscrire dans une démarche similaire de fidélité aux écritures bibliques.

En attendant d’en savoir plus, les spectateurs pourront découvrir Killers of the Flower Moon, produit par Apple TV, fresque historique avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro prévue dans les salles françaises le 18 octobre 2023.

Timothée Giret