Après la projection du film et ses neuf minutes d’ovation, la course aux Oscars semble déjà lancée. Lily Gladstone, aux origines Nimlipuu et Pikunis, pourrait marquer l’histoire pour la représentation amérindienne au cinéma. Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ont également de fortes chances de rafler la mise.

Qu’elle concoure pour le prix de l’actrice principale ou du second rôle, il est certain qu’une Lily Gladstone sera dans la course aux Oscars, après la forte impression qu’a laissé son rôle, puissant et complexe, dans Killers of the Flower Moon.

Le nouveau film de Martin Scorsese produit par Apple TV a été projeté en avant-première cannoise ce samedi 20 mai. L’actrice y incarne Mollie, une femme d’origine Osage dont la famille et la communauté sont victimes d’hommes blancs qui, par avarice et soif de pouvoir, n’hésite pas à aller jusqu’au meurtre.

La force de son personnage devient très nette dès les dix premières minutes du film, selon l’article fort intéressant de Variety. L’adaptation du livre éponyme de David Graan par Martin Scorsese raconte le meurtre des Osages et la naissance du FBI. Mais le public de cet avant-première a surtout assisté à la naissance d’une star à l’écran.

Le personnage de Mollie est central, ainsi que ceux de son mari Ernest (Leonardo DiCaprio) et de son oncle King (la meilleure performance de Robert De Niro depuis plus de dix ans, selon certains).

À l’évidence, Lily Gladstone n’est pas en reste parmi ces stars oscarisées. À 37 ans, la comédienne a déjà fait ses preuves. Elle tient son premier rôle en 2012 dans Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien des Plaines) d’Arnaud Desplechin. Elle joue par deux fois dans les films de la réalisatrice engagée Kelly Reichardt, Certaines Femmes (2016) et First Cow (2019). Le rôle de Jamie, dans le premier, lui vaut d’ailleurs de nombreux prix d’interprétation dans un second rôle.

La représentation autochtone à l’Académie des Oscars (et à Hollywood en général) est pratiquement absente dans l’histoire du cinéma. À supposer que Lily Gladstone soit en lice pour le “meilleur second rôle féminin”, elle ne serait que la deuxième actrice d’origine autochtone jamais nommée dans cette catégorie après Jocelyne LaGarde pour Hawaï en 1966.

Quant aux acteurs récurrents de Scorsese, DiCaprio et De Niro, on peut s’attendre à les retrouver nommés pour divers prix d’interprétation masculine, et même remporter respectivement leur second et troisième Oscar. Le premier l’a enfin reçu en 2015 avec The Revenant et le second a été deux fois lauréat pour Le Parrain II (1974) et Raging Bull (1980).

Killers of the Flower Moon augmente également les chances de Martin Scorsese de rafler une seconde fois le trophée suprême du Meilleur réalisateur après Les Infiltrés (2007). À 80 ans, la volonté du cinéaste italo-américain et de son coscénariste Eric Roth était de relater avec respect un sujet aussi épineux. Si la force repose sur sa portée épique, c’est surtout dans sa façon de prendre le public à témoin du génocide humain et culturel qui perdure plus de 500 ans après que Christophe Colomb a accosté en Amérique.

L’article de Variety conclut que l’Oscar du Meilleur film semble tout autant une option envisageable. En attendant, il est plus que probable que Lily Gladstone mènera le film à cette grand-messe d’Hollywood, forte de sa prestation aussi impeccable qu’émouvante.

