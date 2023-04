Produit par Apple Studios, le prochain long-métrage de Martin Scorsese, avec en vedette Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, fera son avant-première mondiale au prochain Festival de Cannes.

Comme chaque année, à l’approche du mois d’avril, et donc de l’annonce de la sélection du Festival de Cannes, les rumeurs et bruits de couloirs se multiplient. Et alors qu’il serait entre autres question d’une projection en avant-première mondiale du cinquième volet des aventures d’Indiana Jones dans le cadre de cette 76e édition, on sait maintenant de façon officielle que le très attendu Killers of the Flower Moon sera présent sur la Croisette.

Réalisé par Martin Scorsese, ce nouveau long-métrage est une adaptation du livre éponyme de David Grann. Loin d’être un roman, cet ouvrage d’investigation retrace une véritable affaire, les meurtres qui ont frappé la tribu indienne d’Osage dans les années 20, après que ces derniers ont découvert du pétrole sur leurs terres. Le FBI se lance alors dans une vaste enquête pour tenter de résoudre ces crimes.

Comme de coutume, Martin Scorsese s’entoure d’un casting cinq étoiles, dominé par Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Ces deux monstres sacrés ont en commun d’avoir travaillé de nombreuses fois avec le cinéaste italo-américain. Ce film marquera la dixième collaboration avec De Niro et la sixième avec DiCaprio. Il s’agira en revanche de la première confrontation entre les deux comédiens dans un film signé Scorsese, et de leur deuxième collaboration trente ans après Blessures Secrètes de Michael Caton-Jones.

Ici, tous deux donneront la réplique à Lily Gladstone (First Cow), Jesse Plemons (The Power of the Dog), John Lithgow (Simetierre) et le fraîchement oscarisé Brendan Fraser (The Whale).

Les festivaliers cannois seront donc les premiers à pouvoir assister à cette rencontre au sommet. Les organisateurs ont confirmé que Killers of the Flower Moon fera bel et bien son avant-première mondiale sur la Croisette.

Si on ignore encore si le film sera présenté en compétition ou hors compétition, on sait d’ores et déjà qu’il sera projeté le samedi 20 mai dans le Grand Théâtre Lumière, en présence du réalisateur et de l’équipe du film. Notons que ce film marquera le grand retour de Scorsese en sélection officielle presque quarante ans après la présentation d’After Hours, récompensé par le Prix de la Mise en scène.

Bien qu’étant produit par Apple Studios, détenteur de la plateforme de VOD Apple TV+, Killers of the Flower Moon sortira bien dans les salles françaises le 18 octobre 2023, distribué par Paramount Pictures.

Timothée Giret