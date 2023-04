Le cinquième film de la saga Indiana Jones pourrait faire sa grande première au Festival de Cannes, en mai 2023.

Disney et Lucasfilm seraient actuellement en discussion pour projeter le prochain Indiana Jones et le Cadran de la Destinée en avant-première mondiale au Festival de Cannes.

Des sources ont confirmé à Deadline et Variety que le film de James Mangold, produit par Steven Spielberg, devrait être projeté sur la Croisette le deuxième ou troisième jour du festival, soit le 17 ou 18 mai. Apparemment, l’affaire ne serait pas encore tout à fait entendue entre Disney et les organisateurs du festival.

Le quatrième volet d’Indiana Jones, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, sorti en 2008, avait été projeté en avant-première à Cannes et reçu une standing ovation du public de près de 4 minutes. Cette avant-première cannoise était beaucoup plus proche de la sortie en salle du film que ne le sera celle du nouvel Indiana Jones, qui sortira en salle le 28 juin 2023.

En envisageant la première projection du film plus d’un mois avant sa sortie mondiale, Disney fait montre d’une confiance extrême envers ce projet. Car si le film recevait un mauvais accueil au festival et donnait lieu à une flopée de critiques négatives, cela impacterait grandement les attentes des spectateurs et les futures entrées en salle.

L’année passée, le Festival de Cannes avait servi de tremplin au lancement de Top Gun : Maverick. La star du film, Tom Cruise, y avait même été récompensé par une palme d’honneur sous les acclamations de la salle.

Reste à savoir si Indiana Jones et le Cadran de la Destinée rencontrera le succès escompté par la firme de Mickey. En effet, malgré sa promotion à Cannes et les acclamations du public, le quatrième Indiana Jones reste l’un des films les moins appréciés de la saga, noté bien en-deçà de ses prédécesseurs sur les plateformes telles que IMDb. Les spectateurs blâment entre autres un recours trop fréquent à la CGI et l’intervention des extraterrestres dans le scénario.

Résurrection de la franchise après quinze ans de sommeil, le cinquième volet marque aussi un changement de réalisateur. En effet, Steven Spielberg, papa de l’archéologue de légende, a passé le relais à James Mangold.

Ce dernier s’est déjà distingué par le passé avec Logan, véritable renouveau de l’univers X-men, ou avec sa fresque automobile Le Mans 66. Cependant, ce “revival” d’une saga culte constitue aussi le premier film d’aventure que réalisera James Mangold. À Cannes ou en salle, ce dernier est donc attendu au tournant.

Aésane Geeraert