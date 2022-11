Après un premier cliché entre ombre et lumière, le prochain film de la saga Indiana Jones continue de se dévoiler, avec une nouvelle série de photos consacrée à ses personnages.

Ce cinquième volet des aventures d’Indiana Jones est évoqué depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012. Son intention était de faire suite au controversé Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, sorti en 2007 et qui reste malgré tout un succès commercial.

Si dès 2015, Steven Spielberg, réalisateur des quatre films, est naturellement annoncé pour mettre en scène ce nouvel opus, le projet se retrouve vite pris dans des retards à répétition, malgré des annonces de sorties pour juillet 2019, 2020 et 2021.

Spielberg et son scénariste David Koepp, auteur du quatrième opus, également présent au générique de Jurassic Park et de Mission Impossible, quittent finalement le projet en 2020, et c’est James Mangold qui hérite du poste derrière la caméra.

Le réalisateur de Walk the Line et Logan amène avec lui les frères Jez et John-Henry Butterworth, ses deux coscénaristes à l’œuvre sur son plus récent film, Le Mans 66.

Après un tournage étendu entre juin 2021 et février 2022, Indiana Jones 5 est désormais attendu pour une sortie au début de l’été 2023.

Et aujourd’hui, il se dévoile enfin un peu plus via des photos parues dans le magazine Empire, qui mettent en avant certains des personnages principaux. À commencer par Indiana Jones. Harrison Ford arbore une nouvelle fois la tenue du célèbre archéologue avec son iconique chapeau. L’acteur âgé de 80 ans a déclaré que ce volet marquera ses adieux avec ce rôle culte.

Indiana Jones is back! “It’s full of adventure, laughs, and real emotion,” says Harrison Ford. Take a first look at Indiana Jones 5, from Empire’s major world-exclusive new issue. READ MORE: https://t.co/VYFhQ7Rqyn pic.twitter.com/rMGsoxZLKk — Empire Magazine (@empiremagazine) November 18, 2022

Les autres images mettent en exergue deux nouveaux antagonistes qui devraient mener la vie dure à Indy. Le Danois Mads Mikkelsen (Drunk) incarne le nazi Voller, dans une tenue rappelant celle du commandant Arnold Ernst Toht (joué par Ronald Lacey) dans Les Aventuriers de l’arche perdue. Son personnage est inspiré de Wernher von Braun, l’ancien Sturmbannführer SS, concepteur des fusées allemandes V2.

De son côté, Boyd Holbrook (Triple frontière) campe Klaber, homme de main de Voller qui fera sans doute office de menace physique.

Si le synopsis détaillé n’a pas encore été dévoilé, on sait que le film se déroulera en 1969, en pleine course à l’Espace entre les États-Unis et l’Union Soviétique.

Le casting sera également constitué de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Toby Jones (Jurassic World: Fallen Kingdom), Thomas Kretschmann (Le Pianiste) et Antonio Banderas (Douleur et Gloire). Il marquera aussi le retour de John Rhys-Davies dans le rôle de Sallah Faisel el-Kahir.

Indiana Jones 5 est prévu au cinéma le 28 juin 2023 en France.

Timothée Giret

Harrison Ford returns as Indiana Jones on the cover of @empiremagazine. Read the first Indiana Jones interviews and see brand-new images in the world-exclusive issue, on sale Thursday 24 November. pic.twitter.com/KgoykDhywh — Indiana Jones (@IndianaJones) November 18, 2022

Check out @empiremagazine‘s first look image of Mads Mikkelsen as Voller in the upcoming Indiana Jones film, coming to theaters in 2023. pic.twitter.com/Kog9lF8WG9 — Indiana Jones (@IndianaJones) November 19, 2022