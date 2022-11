Une série dérivée de la saga Indiana Jones est en développement pour une diffusion sur la plateforme de streaming.

Alors qu’Indiana Jones 5, prévu l’année prochaine, reste pour l’instant très mystérieux, Disney annonce de nouveaux projets autour de l’archéologue le plus célèbre du monde.

D’après Variety, la Maison aux grandes oreilles et Lucasfilm prépareraient en effet une série dérivée de la saga cinématographique pour une diffusion sur la plateforme Disney+. Le show n’en n’étant pour le moment qu’aux premiers stades de réflexion, on ignore encore qui travaillera dessus ou ce qu’elle racontera.

Ce n’est pas la première fois que la saga Indiana Jones est portée sur le petit écran. Diffusée entre 1992 et 1993 sous la houlette de George Lucas, Les Aventures du jeune Indiana Jones retraçait la jeunesse du professeur Jones tout au long de ses 28 épisodes. Cette série envoyait l’archéologue âgé d’une vingtaine d’années aux quatre coins du globe, lui faisant croiser de multiples personnages historiques comme Winston Churchill ou Sigmund Freud.

Harrison Ford ayant déclaré que le cinquième film à venir marquera ses adieux avec son rôle emblématique, ce nouveau projet ne devrait pas faire suite aux films, et il est possible qu’elle emprunte le même chemin que Les Aventures du jeune Indiana Jones, en se concentrant sur le passé du personnage.

La future série pourrait également s’éloigner un peu de son protagoniste pour se focaliser sur des rôles secondaires de la saga, comme Sallah Faisel el-Kahir (joué par John Rhys-Davies dans les films).

L’avenir de la saga Indiana Jones est donc pour le moment très secret. À l’instar de cette série, on ignore toujours le synopsis d’Indiana Jones 5. Aucune bande annonce n’a pour le moment été dévoilée et seule une photo d’Indiana en contre-jour a été révélée.

Ce cinquième opus sera le premier film de la franchise à ne pas être réalisé par Steven Spielberg (agissant ici comme producteur exécutif). C’est James Mangold (Logan, Le Mans 66) qui aura la lourde tâche de lui succéder.

Aux côtés d’Harrison Ford, on retrouvera au casting une tête bien connue des fans en la personne de John Rhys-Davies, mais aussi et surtout une brochette de nouveaux arrivants, parmi lesquels Mads Mikkelsen (Drunk), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Toby Jones (Jurassic World: Fallen Kingdom), Thomas Kretschmann (Le Pianiste) et Antonio Banderas (Douleur et Gloire).

Indiana Jones 5 sera également le dernier volet pour le compositeur mythique John Williams, qui a annoncé prendre sa retraite. Le film est prévu dans les salles françaises le 28 juin 2023.

Timothée Giret