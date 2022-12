Le nouveau film Indiana Jones se révèle à travers une première bande-annonce entre nostalgie et grande aventure.

Près de quinze ans après la sortie du mal-aimé Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, l’archéologue le plus célèbre du septième art fait enfin son grand retour dans un cinquième long-métrage.

Réalisé par James Mangold (Logan, Le Mans 66) qui succède à Steven Spielberg derrière la caméra, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée se dévoile enfin dans une première bande-annonce.

Ce nouvel opus se déroule en 1969 en pleine course à l’espace entre Américains et Soviétiques, et met en scène Indy aux prises avec un groupe d’anciens nazis.

Si action et exploration sont bien sûr au rendez-vous dans la bande-annonce, cette dernière met également l’accent sur le retour du personnage principal et son vieillissement. Indy apparaît d’abord en professeur d’université tranquille, loin de sa vie d’explorateur et de ses exploits passés. L’aventure reprend ensuite rapidement ses droits, et les courses-poursuites et les explosions s’enchaînent à un rythme effréné.

Ces premières images montrent également plusieurs scènes situées en 1944, où Indiana Jones affronte des nazis sur le toit d’un train lancé à pleine vitesse. Ici, plus encore que l’action rocambolesque, c’est le saisissant rajeunissement numérique d’Harrison Ford qui impressionne. Si cette technologie est de plus en plus utilisée par le cinéma hollywoodien, notamment dans The Irishman, Gemini Man, ou dans certains films Marvel comme Ant-Man ou Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, le résultat semble ici encore plus bluffant.

Outre le héros que Ford devrait interpréter pour la dernière fois, la bande-annonce permet également d’admirer certains des nouveaux protagonistes du film en action. Si les personnages d’Antonio Banderas (Douleur et Gloire), de Toby Jones (Jurassic World: Fallen Kingdom) et de Boyd Holbrook (Triple frontière) n’apparaissent que dans quelques plans rapides, ceux de Mads Mikkelsen et de Phoebe Waller-Bridge sont en revanche plus mis en avant.

Le comédien danois vu récemment dans Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, incarne ici un nouveau méchant nommé Voller, inspiré de l’authentique ingénieur nazi Wernher von Braun qui collabora avec la NASA pendant la Guerre froide. Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) endosse quant à elle le rôle d’Helena, filleule d’Indiana Jones qui, visiblement, partage avec son parrain un goût prononcé pour l’aventure.

Ce cinquième film sera également l’occasion d’entendre l’ultime partition de John Williams, le légendaire compositeur ayant annoncé prendre sa retraite après cette derrière composition.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée arrivera le 28 juin 2023 dans les salles françaises, deux jours avant sa sortie américaine.

Timothée Giret