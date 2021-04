Martin Scorsese produira le nouveau film du réalisateur irlandais John Carney, décrit comme une comédie musicale inspirée de l’œuvre de George Gershwin.

John Carney, réalisateur de Once, Sing Street et New York Melody, repasse derrière la caméra avec Fascinating Rhythm, un drame musical inspiré de la vie et de la musique légendaire du compositeur américain George Gershwin.

Martin Scorsese produira le film avec son partenaire de longue date Irwin Winkler (Raging Bull, Silence, The Irishman). John Carney coécrit le scénario avec Chris Cluess.

Contrairement à la grande tendance d’Hollywood qui ne cesse de produire des biopics musicaux, de Bohemian Rhapsody à Rocketman en passant par I Wanna Dance With Somebody, ce Fascinating Rhythm n’en sera pas vraiment un, précise Deadline. Le récit racontera « le magnifique voyage d’une jeune femme à travers le passé et le présent de New York, inspiré de la vie et de la musique de Gershwin ».

Le compositeur a écrit des chansons emblématiques, comme I Got Rhythm, Summertime ou encore Fascinating Rhythm qui donne son titre au film. Il est aussi derrière les œuvres orchestrales jazz Rhapsody in Blue (1924) et l’opéra Porgy and Bess (1935), inspiré du livre de l’auteur DuBose Heyward sur la vie des Afro-Américains. Il a aussi écrit les partitions de nombreuses pièces de Broadway.

Gershwin est mort d’une tumeur au cerveau en 1937, à 38 ans, peu de temps après avoir reçu à titre posthume sa seule nomination aux Oscars pour la chanson They Can’t Take That Away From Me, coécrite avec Ira Gershwin pour L’Entreprenant Monsieur Petrov.

Un biopic de Gershwin a longtemps été un projet dans les cartons de Scorsese, qui aurait d’abord développé le film dans les années 1990. Mais aussi de Steven Spielberg, en 2010, avec Zachary Quinto (Star Trek, Margin Call) dans le rôle vedette, mais qui n’a pas vu le jour. Fascinating Rhythm de John Carney sera peut-être celui qui se concrétisera.

Dans ses projets, Martin Scorsese, toujours superactif, a débuté le tournage de Killers of the Flower Moon, avec Robert de Niro et Leonardo DiCaprio. Produit par la plateforme Apple TV+, le film est une adaptation du roman de David Grann, l’auteur de The Lost City of Z adapté par James Gray. Décrit comme un western par Scorsese, le film devrait sortir début 2022.

Maxence-Yahia Lequere