La vie mouvementée de la superstar américaine disparue en 2012 va être portée à l’écran par le scénariste de Bohemian Rhapsody.

Elle était l’une des plus belles voix de l’Histoire de la chanson américaine. Whitney Houston, disparue tragiquement à Beverly Hills en 2012 aura droit à son biopic au cinéma.

L’artiste phare de la pop des années 1980 originaire du New Jersey sera racontée par le scénariste néo-zélandais de l’oscarisé Bohemian Rhapsody, Anthony McCarten.

Ce dernier a notamment travaillé sur The Two Popes (Les Deux Papes), nommé aux oscars 2019. Selon les premiers détails du projet dévoilé le 24 avril par Deadline, le film aura pour titre l’un des plus célèbres tubes de la chanteuse, I Wanna Dance With Somebody, sorti en mai 1987.

D’abord choriste, l’icône californienne, également connue pour son rôle de diva intransigeante dans Bodyguard aux côtés de Kevin Costner, succès de 1992 qui aura immortalisé sa reprise de Dolly Parton, I Will Always Love You, a succombé aux suites de son addiction à la cocaïne. Sa fille, Bobbi Kristina Brown est décédée en 2015 à l’âge de 22 ans dans des circonstances similaires.

La carrière de la star, qui oscille entre des moments de gloire et de latence, avec une vie privée chaotique – dont son mariage avec le chanteur Bobby Brown -, a déjà fait l’objet de deux documentaires.

Son producteur Clive Davis affirme cependant que certains aspects de sa vie sont encore méconnus « toute l’histoire de Whitney Houston n’a pas encore été racontée », a glissé ce dernier à Deadline. Le long-métrage a été annoncé comme « musicalement riche » et « sans tabou », et devrait suivre l’ascension de la chanteuse révélée en 1983 grâce à Davis.

Par ailleurs, côté musique, les fans peuvent se réjouir. Les héritiers de la vedette américaine ont donné leur accord pour l’utilisation du répertoire de Houston, mettant à disposition ses meilleurs titres, qui ponctueront certainement la bande originale.

Reste à savoir qui interprétera la star, apparue pour la dernière fois sur grand écran en 2012 dans le film Sparkle, où elle campait la mère des sœurs Williams, membres des Supremes.