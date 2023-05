La société de production française MK2 distribuera bientôt une collection de films restaurés par la fondation de Martin Scorsese.

Ces longs-métrages sont issus de la collection World Cinema Project, l’une des branches de The Film Foundation. Ils sont au nombre de 51 et proviennent de 29 pays différents. Le travail de l’association de Martin Scorsese vise à la fois à préserver lesdits films, mais aussi à les rendre accessibles au public international.

Depuis sa création, The Film Foundation a permis de restaurer plus de 1 000 films de tous genres et de tous horizons, y compris des documentaires, des actualités filmées, des courts-métrages, des films artisanaux, expérimentaux, muets, etc.

La bannière de The World Cinema Project a quant à elle été créée en 2017, en partenariat avec la Fédération panafricaine des cinéastes, l’UNESCO et la Cinémathèque de Bologne, afin de mettre en place l’African Film Heritage Project : un programme visant à localiser, conserver et diffuser le cinéma africain. Des archivistes, des universitaires et des cinéastes ont pris part au projet. L’association de Scorsese intervient également dans des programmes éducatifs, notamment auprès d’étudiants en restauration de films.

Le réalisateur-star, actuellement à Cannes pour la promotion de son dernier film, Killers of the Flower Moon, a à cœur de protéger et de promouvoir un héritage cinématographique hétéroclite.

Selon ses propos sur Variety, « le partenariat entre The Film Foundation et MK2 crée une meilleure visibilité à l’internationale pour les films restaurés via le World Cinema Project, » explique-t-il. « Ces films incroyables sont essentiels dans notre héritage collectif ; MK2 et nous partageons le souhait de les rendre accessibles à un public plus large. Nous avons hâte de nous y atteler ensemble ! »

Pour Nathanaël Karmitz, PDG de MK2, « l’héritage et la préservation du cinéma ont toujours été au cœur de notre activité chez MK2. Nous sommes honorés de nous associer avec la fondation de Martin Scorsese et de participer à leur travail, vital en ce qui concerne la préservation et la restauration de classiques méconnus du public international. »

Les films de la bannière World Cinema Project rejoindront donc bientôt le catalogue de MK2 : plus de 1 000 œuvres de cinéastes cultes, tels que Charlie Chaplin, Abbas Kiarostami ou Agnès Varda. Afin de promouvoir ces classiques, le distributeur a également lancé des opérations de promotion, comme la réédition de la trilogie Trois Couleurs de Krzysztof Kieślowski.

À partir du 7 juin prochain, MK2 inaugure également le Festival “La Quinzaine en salle”, où seront diffusés les films présentés au 76 Festival de Cannes.

Aésane Geeraert