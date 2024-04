Le réalisateur de 85 ans signe son retour avec son film autofinancé Megalopolis, qui sera présenté en compétition à la 77e édition du Festival de Cannes.

45 ans après sa Palme d’Or pour Apocalypse Now (1979) et 50 ans après celle pour Conversation secrète (1974), Francis Ford Coppola sera à Cannes pour son Megalopolis lors de la 77e édition du Festival. Le film sera présenté en compétition lors d’un gala le 17 mai.

Il s’agit d’un retour attendu pour Coppola qui, treize ans après son dernier long-métrage, Twixt (2011) retourne derrière la caméra pour l’un de ses projets les plus ambitieux.

Pour le réalisateur de la trilogie Le Parrain, son 23e long-métrage est son projet ultime, celui d’une vie, annonçant lui-même en 2019 “je veux réaliser Megalopolis avant de mourir”. L’écriture du scénario débute dans les années 80 et connaît de nombreux rebondissements avant de lancer finalement son tournage en fin d’année 2022.

Le film est autofinancé par Coppola à hauteur de 120 millions de dollars où il aura investi une grande partie de sa fortune personnelle, dont la vente importante de parts de ses vignes californiennes.

L’histoire traite d’une catastrophe, celle de la destruction accidentelle d’une Mégalopole (semblable à New York) et de deux visions qui s’opposent quant à sa reconstruction. Celle d’un jeune architecte idéaliste, César, joué par Adam Driver (House of Gucci, Le Dernier Duel, Marriage Story), qui souhaite une approche utopique faite de matériaux renouvelables contre celle du maire pragmatique, Frank Cicero, interprété par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better call Saul, The Boys), avec une stratégie classique faite de béton et de corruption. Au milieu de cette lutte, se trouve la fille du maire Julia, jouée par Nathalie Emmanuel et que l’on a pu voir dans la série Game of Thrones et la saga Fast and Furious.

Pour accompagner ce trio d’acteurs, on retrouvera un casting prestigieux composé de Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Jon Voight, Dustin Hoffman, Talia Shire (saga Rocky), Jason Schwartzman (Asteroid City) ou encore James Remar (Oppenheimer).

Le film, qui n’a pas encore trouvé de distributeurs, a été visionné le 28 mars dernier au cinéma IMAX Universal Citywalk de Los Angeles par des chefs de studios, des distributeurs et des acheteurs dont ceux de Universal, Sony ou encore Netflix. Coppola a également tenu à réitérer son souhait d’une sortie en IMAX.

Lors de cette cérémonie, Coppola retrouvera également George Lucas, avec qui il a collaboré en produisant son premier long-métrage THX 1138 en 1971. Le créateur de Star Wars sera récompensé de la Palme d’honneur lors du Festival.

Florian Rouaud