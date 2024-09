La saison 3 de l’anthologie Netflix Monstre, extrêmement populaire grâce au succès de Dahmer, s’intéressera au cas du tueur en série Ed Gein, qui sera interprété par Charlie Hunnam.

Une avant-première de la saison 2 de la série anthologique Monstre s’est tenue ce lundi 16 septembre. Son créateur, Ryan Murphy, en a profité pour révéler l’intrigue au centre de la saison 3. Elle se concentrera sur le tueur en série et voleur de cadavres Ed Gein, de son vrai nom Edward Theodore Gein Bolivar, ayant sévi dans le Wisconsin pendant les années 50.

Il pillait les sépultures, exhumait et dépeçait les corps, s’adonnait à la taxidermie et confectionnait des objets souvenirs avec les organes, les os et les peaux. La police découvre sa maison des horreurs dans la nuit du 16 et 17 novembre 1957.

Connu sous le surnom « Le Boucher de Plainfield », il a inspiré le scénario de plusieurs films d’horreur mythiques, comme Psychose (1960) d’Alfred Hitchcock, Massacre à la Tronçonneuse (1974), Maniac de William Lustig (1980) ou encore Le silence des agneaux de Jonathan Demme (1991). Le réalisateur Tobe Hooper avait en outre spécifiquement cité Ed Gein et Elmer Wayne Henley comme inspirations pour le personnage de Leatherface.

Ed Gein sera incarné dans Monstre par Charlie Hunnam. L’acteur de Sons of Anarchy multiplie les projets puisqu’il vient aussi de décrocher un rôle au sein de la série Criminal de Prime Video.

L’anthologie glaçante Monstre, créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, a explosé en 2022 avec le succès de sa première saison dédiée à Jeffrey Dahmer, le « Cannibale de Milwaukee », brillamment interprété par Evan Peters. Elle est depuis devenue le troisième programme original de Netflix en langue anglaise le plus regardé sur la plateforme. La série a même réalisé un record en totalisant un milliard de vues dans les 60 premières heures.

La saison 2 sera disponible le 19 septembre et abordera le cas des frères Lyle et Erik Menendez, ayant assassiné leurs parents dans les années 90. L’affaire a également défrayé la chronique.

La saison 3, qui contiendra neuf épisodes, est donc déjà en préparation alors que Ryan Murphy travaille sur d’autres projets. Il a récemment signé un deal important avec la Walt Disney Company. Aucun autre acteur n’a pour le moment été confirmé aux côtés de Charlie Hunnam. Rendez-vous donc très vite pour les prochaines informations.

Florian Boulland