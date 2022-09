Résumé : En 1991, à Milwaukee, Jeffrey Dahmer est arrêté par la police. Les enquêteurs découvrent plusieurs cadavres démembrés dans son appartement, des os et de nombreux restes humains. Quelques années plus tôt, en 1966, le jeune Jeff vit une enfance compliquée dans sa famille. Ses parents se déchirent sous ses yeux et finissent par se séparer quelques années plus tard. Jeffrey se retrouve alors seul.

♥♥♥♥♥

Dans les années 90, les États-Unis découvrent avec horreur le tueur en série Jeffrey Dahmer, un jeune homme étrange et en apparence sans problème qui se révèle être un tueur en série cannibale et nécrophile. Autant que les macabres découvertes dans son appartement, ce sont les inactions de la police, maintes fois alertée par ses voisins, qui sèment la discorde et révèlent une fois de plus le racisme qui gangrène ce pays. Dahmer : Monstre, l’histoire de Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy et Ian Brennan livre plus qu’une étude d’un des plus célèbres tueurs en série américains. Il s’agit d’un véritable regard sur un pays, sa société et surtout ses failles, jusque dans les instances les plus hautes, qui ont permis à Jeffrey Dahmer de sévir durant deux décennies. L’un des reproches qui peut être fait lorsqu’un film ou une série retrace l’itinéraire sanglant d’un meurtrier est d’en faire l’apologie. Une direction que les créateurs de Dahmer ont heureusement évité cet écueil. Plutôt que de faire un récit linéaire et chronologique de la vie du Cannibale de Milwakee, les deux premiers épisodes de la série reviennent sur deux victimes distinctes. D’abord, celle qui lui échappera et dévoilera au grand jour l’étendue de sa monstruosité en 1991. Puis, celle qui dévoile les circonstances qui lui ont permis d’agir en toute impunité, et ceux malgré les multiples appels à l’aide de ses voisins ou victimes échappées. En effet, dans les années 1970-90, l’Amérique reste empreinte de racisme et d’homophobie. Un mode de pensée qui va permettre à Jeffrey Dahmer, meurtrier impudent, de chasser dans un bar à côté de son appartement où il ramène ses victimes pour les droguer et les tuer. La conservation de certaines parties des corps va produire une odeur dont vont se plaindre de nombreux voisins. Des alertes ignorées par la police qui se refusent à prendre des appels de personnes de couleur dans un quartier défavorisé de la ville.

Le fait de présenter aux spectateurs en deux épisodes le mode opératoire de Jeffrey Dahmer et l’aveuglement de la police permet de garder en mémoire la nature du personnage que l’on va suivre à partir de là, dans un rythme plus chronologique. De la grossesse sous médicaments de sa mère à la volonté de son père de lui venir en aide. Une enfance passée rapidement pour se concentrer sur la trajectoire de Jeffrey Dahmer depuis son premier meurtre.

La série ne cherche pas à expliquer son comportement ou à attendrir. Son intérêt se situe dans le contexte de ses tueries. L’emprise de l’industrie pharmaceutique, la vente libre d’alcool, une police et une justice partiales en fonction de la couleur de peau des prévenus, etc. Tous ses éléments sont la véritable histoire de Dahmer. En ce sens, aucun meurtre n’est montré à l’écran. Un soin est apporté aux sons, à la lumière jaunâtre qui entoure le psychopathe dans ses pulsions macabres, ainsi qu’à la montée en tension à partir du moment où il repère sa prochaine victime.

À partir de la moitié de la série, le récit délaisse Jeffrey Dahmer pour se focaliser sur ceux qui ont eu le malheur de croiser sa route. L’épisode six fait l’effet d’un répit de courte durée à la fin inévitablement tragique qui rappelle que ce ne sont pas seulement 17 hommes qui ont été tués, mais des familles entières et des communautés traumatisées par l’impunité des actions de cet homme blanc aux privilèges acquis, malgré les preuves contre lui.

Ainsi, tout comme les policiers qui ont refusé d’entendre le témoignage de Glenda Cleveland, il faut attendre les derniers épisodes de Dahmer pour avoir le récit glaçant et à charge de sa voisine. Car, l’histoire ne s’arrête pas après l’arrestation de Jeffrey Dahmer. Son ombre et ses conséquences continuent de persécuter les minorités auxquelles il a montré que leurs droits ne sont pas égaux aux autres. De l’autre côté, les « blancs » éprouvent une fascination et une curiosité morbide pour ce personnage.

Mue par une volonté de savoir qui est responsable de ses agissements, la société cherche un coupable pour éviter de se blâmer. Très vite, le nom des victimes se perd dans la notoriété de Jeffrey Dahmer. Un acte impardonnable pour Ryan Murphy et Ian Brennan qui tentent de leur rendre une vie, une famille et une histoire en dehors de ce malade, incarné à la perfection par Evan Peters, à la fois doux et terrifiant.

Emilie Bollache