Le créateur d’American Horror Story, Ryan Murphy, reste dans son genre de prédilection avec Monster, sa nouvelle série consacrée à Jeffrey Dahmer, célèbre tueur en série cannibale et nécrophile, attendue sur Netflix.

Les documentaires et séries adaptés des plus sordides histoires criminelles américaines continuent de fasciner et d’enrichir la plateforme de streaming Netflix. Cette dernière a dévoilé la bande-annonce de Monster, une série limitée de 10 épisodes qui suit l’histoire de Jeffrey Dahmer. Ce célèbre tueur en série a été reconnu coupable de l’assassinat de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

Racontée du point de vue des victimes, la série se déroulerait des années 1960 au début des années 1990 et explorera notamment l’incompétence de la police du Wisconsin lors de l’enquête qui permettra à Jeffrey Dahmer de poursuivre sa tuerie.

La bande-annonce de Monster présente le mode opératoire de Jeffrey Dahmer qui ramenait des jeunes hommes dans son appartement avant de les violer et de les dissoudre dans différents produits chimiques. Possédant également une fascination pour les cadavres, le tueur en série conservait certaines parties du corps de ses victimes. Des odeurs nauséabondes s’échappaient donc de chez lui et ont alerté les voisins. La police, de son côté, n’a pas tenu compte de ces appels à l’aide.

Pour jouer le rôle du tueur en série, Ryan Murphy a choisi l’acteur Evan Peters qui n’a plus à prouver sa capacité à jouer des personnages inquiétants après neuf saisons d’American Horror Story.

Les quatre premiers épisodes de la série ont été écrits par Ryan Murphy et Ian Brennan. Ce dernier est un collaborateur de longue date du scénariste, réalisateur et producteur américain avec qui il a notamment créé Glee, Scream Queens et Hollywood.

Condamné à 957 ans de prison en 1992, Jeffrey Dahmer est considéré comme l’un des tueurs en série ayant fait le plus de victimes aux États-Unis.

Monster est attendu sur Netflix le 21 septembre 2022.

Emilie Bollache