La nouvelle série progressiste du créateur de Glee et American Horror Story sera consacrée à un groupe de talents dans le Hollywood des années 1940.

Ryan Murphy, scénariste et créateur des séries Glee et American Horror Story, revient sur le devant de la scène avec un programme qui revisite les années 1940 en racontant le destin d’un groupe d’inconnus dans la ville de la côte Ouest où tous les rêves sont permis. Cette minisérie nommée Hollywood a été coécrite par la productrice Janet Mock, qui épaule également Murphy pour sa série Pose débutée sur FX en 2018.

Si l’on connaît peu de choses sur le détail du synopsis, THR rapporte la description qu’en fait la productrice : « Et si un groupe d’étrangers avait la chance de raconter leur propre histoire ? […] Que se passe-t-il si la personne décisionnaire est une femme ? Le scénariste un homme noir ? Et si l’héroïne était une femme de couleur ? L’idole de la matinale ouvertement gay ? Et s’ils étaient tous invités dans la salle où les décisions sont prises […] ? ». Elle ajoute qu’Hollywood est « une lettre d’amour à notre industrie, là où les rêveurs restent, là où les stars sont nées et là où la magie transcende la réalité. ».

Un angle qui promet de mettre l’accent la représentation des minorités dans l’industrie du divertissement, à l’heure où Hollywood, comme l’ensemble de la profession à l’international, tourne au ralenti à cause de la pandémie de Covid-19. Rien d’étonnant à voir une telle fiction portée par Mock, également associée à la série Netflix The politician. La productrice étant connue pour son militantisme en faveur des communautés LGBTQ+.

La série comptera seulement sept épisodes, consacrés à des acteurs et réalisateurs évoluant dans le Hollywood d’après-guerre. « Chaque personnage offre un regard unique derrière le rideau doré de l’âge d’or d’Hollywood, mettant en lumière les inégalités du show-business liées à la couleur de peau, le genre ou la sexualité, qui continuent encore aujourd’hui. » détaille encore le pitch communiqué dans la presse. Effet vintage garanti, en témoigne l’aperçu dévoilé ce 2 avril.

Au casting, on retrouvera notamment des figures du petit écran, comme Jim Parsons (Big Bang Theory), Darren Criss (American Horror Story, Glee), la grande Patti Lupone (Girls, Penny Dreadful), Dylan McDermott et Holland Taylor (À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours). Mais aussi l’acteur de The Politician David Corenswet et Laura Harriet, aperçue dans BlackKklansman de Spike Lee.

Hollywood sortira sur la plateforme le 1er mai prochain.