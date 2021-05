Disponible le 14 mai sur Netflix, la minisérie de cinq épisodes retrace la gloire et la descente aux enfers de Roy Halston Frowick, icône de la mode dans les années 70 et habitué de la grande époque du Studio 54. Un premier trailer a été mis en ligne.

Le premier grand couturier américain trouve enfin sa place sur le petit écran. Avec Halston, minisérie en cinq épisodes, Netflix retrace l’histoire de Roy Halston Frowick, créateur de mode star dans les années 70. En 1961, l’artiste se fait un nom lorsqu’il conçoit le chapeau de Jackie Kennedy lors de l’inauguration présidentielle de son époux.

Par la suite, celui que tout le monde nomme Halston parvient à construire un empire mondial où luxe, sexe et célébrité ne font qu’un. Une époque dynamitée par l’effervescence du Studio 54 et ses soirées endiablées. Un rêve éveillé menacé par des décisions commerciales douteuses et une prise de contrôle hostile.

Pour mettre en scène cette légende de la mode, Netflix a de nouveau fait appel à Ryan Murphy, producteur populaire pour avoir révolutionné la télévision américaine avec Glee ou encore Nip/Tuck.

Avec Halston, Murphy signe sa quatrième collaboration avec la plateforme de Netflix après ses nombreuses réussites (The Politician, Hollywood et Ratched). Le producteur s’est entouré d’une équipe de scénaristes qu’il connaît déjà bien, avec Ian Brennan et Sharr White, déjà présents sur ses autres productions Netflix. Mais cela ne l’empêche pas d’avoir fait appel à d’autres collaborateurs.

Christine Vachon et Pamela Koffler, fondatrices de la société de production Killer Films, seront aussi de la partie. Les deux productrices ont déjà travaillé sur des œuvres complexes telles que Dark Waters, I Shot Andy Warhol ou encore Kill Your Darlings. Des films qui racontent la descente aux enfers dans des milieux bien différents.

Bien connu des trois producteurs, Daniel Minahan a été choisi pour réaliser la minisérie. Il a déjà officié sur les productions Netflix de Ryan Murphy ainsi que sur le film I Shot Andy Warhol. Pour IndieWire, « Halston combinera la somptuosité visuelle de Carol (produit par Killer Films) avec l’intrigue loufoque de American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace (produit par Ryan Murphy) ».

Ce savant mélange prend forme dans cette première bande annonce où la mise en scène et les costumes semblent avoir été particulièrement soignés. Le tout est rythmé par un remix du titre Enjoy the Silence dans sa version Harmonium par Depeche Mode. L’extravagance d’Halstom semble être elle aussi au cœur du récit, aussi bien dans ses bons que dans ses mauvais penchants. Ce trait de caractère sied à merveille à son interprète qui n’est autre qu’Ewan McGregor.

L’acteur de 50 ans retrouve son rôle de patron intransigeant et loufoque qu’il avait déjà expérimenté dans Birds of Prey avec plus ou moins de réussite. Mais ici, pas de masque, seulement une belle coupe gominée et une petite touche maniérée qui collent parfaitement avec le talent d’Ewan McGregor. Il donne la réplique à la star de Broadway Krysta Rodriguez (Smash) qui incarne la muse d’Halston, Liza Minnelli.

Rory Culkin (Electrik Children) interprète le rôle du réalisateur gay Joel Schumacher, Bill Pullman (Independance Day : Resurgence) celui de l’homme d’affaires américain David J. Mahoney tandis que Vera Farmiga (The Conjuring) joue une femme dénommée Adèle. La Française Rebecca Dayan (Tesla) ainsi que l’actrice Kelly Bishop (Gilmore Girls) complètent le casting.

Sa sortie est attendue pour le 14 mai sur la plateforme de streaming Netflix.

Matt Finance

