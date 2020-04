La fiction de Ryan Murphy qui égratigne gentiment l’âge d’or de Hollywood s’offre une première bande-annonce vintage, colorée, gorgée d’humour noir avant son grand lancement le 1er mai prochain sur la plateforme.

Après de premiers visuels, la comédie dramatique de sept épisodes cocréée par Ryan Murphy (American Horror Story) et Ian Brennan (The Politician) se dévoile enfin dans des premiers extraits relayés par Deadline. La série suivra le parcours d’une bande de jeunes comédiens et de cinéastes venus tenter leur chance dans le Hollywood d’après-guerre. Une production inédite distribuée par Netflix que Murphy décrit comme « une lettre d’amour à l’âge d’or de Tinseltown », l’autre nom de la ville aux collines.

Chaque personnage offrira un aperçu des rouages de cette imposante machine à rêves, mettant en exergue les injustices, la discrimination raciale ou encore le sexisme des coulisses de l’industrie la plus prolifique au monde. Les dynamiques de pouvoir à l’œuvre derrière l’usine américaine du spectacle et du divertissement seront donc mises au jour.

Le tout emmené par de multiples protagonistes, aussi bien campés par de jeunes pousses que par des acteurs plus chevronnés : David Corenswet (Jack), Darren Criss (Raymond), Jeremy Pope (Archie), Jim Parsons (Henry Wilson), Maude Apatow (Henrietta), Patti Lupone (Avis), Laura Harrier (Camille), Samara Tissage (Claire), Dylan Mcdermott (Ernie), ou encore Holland Taylor (Ellen Kincaid), dans des intrigues qui promettent déjà leur lot de rebondissements.

Le trailer sorti ce 20 avril met à l’honneur « Dreamland », terre de fantasmes, et surtout de désillusions pour les nouvelles recrues avides d’accéder au rêve américain. Au programme, du cinéma, de la pellicule, un aperçu de Vivian Leigh (Katie McGuinness), mais surtout un tas de clichés racistes, homophobes, du fétichisme et du chantage sexuel, le tout au son d’un remix de l’emblématique « In The Mood » de Glenn Miller. Le prix à payer pour être sous le feu des projecteurs ? Clap de lancement le 1er mai prochain.