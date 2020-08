Ratched, la série préquelle de Vol au-dessus d’un nid de coucou consacrée au personnage de l’infirmière Mildred Ratched, incarnée par Sarah Paulson, se dévoile davantage avec une première bande-annonce.

Conçue comme une origin story de la glaciale trouble-fête de l’hôpital psychiatrique où se retrouve Jack Nicholson dans le film de Milos Forman, Ratched semble réunir bon nombre d’ingrédients qui ont fait le succès des dernières créations de Ryan Murphy : de solides têtes d’affiche, des décors et costumes soignés, et un enthousiasme marqué pour conter des histoires originales dans un contexte déjà balisé.

Après de premiers clichés publiés dans Stylist montrant Paulson dans son costume de soignante des années 1940, épaulée par Sharon Stone, ou encore Cynthia Nixon (Sex and the City), Netflix révèle un trailer de trois minutes qui confirme l’ambiance particulière dans laquelle baigne cette nouvelle fiction du showrunner d’American Horror Story.

On y voit Mildred, incarnée par Sarah Paulson, -qui va tenter de succéder à la magistrale Louise Fletcher-, faire ses débuts en tant que nurse en Californie du nord, cette dernière étant dotée d’un caractère acerbe et légèrement susceptible, avec un penchant pour la cruauté lorsqu’elle est piquée au vif.

À ses côtés, une distribution des plus alléchantes : Sharon Stone en mondaine semble déjà briller, on retrouve également Judy Davis en infirmière un brin audacieuse, et des visages bien connus comme ceux de Charlie Carver (Desperate Housewives), ici défiguré, et Corey Stoll (House of Cards).

Parmi les producteurs se trouve Michael Douglas. L’acteur avait coproduit Vol au-dessus d’un nid de coucou en 1975, et cofinance également la série La Méthode Kominsky de Chuck Lorre depuis 2018.

Outre ce premier aperçu des plus intrigants, il faudra encore patienter jusqu’au 18 septembre prochain pour découvrir la série sur Netflix. Deux saisons du programme de 18 épisodes chacune sont déjà prévues.