Sarah Paulson et Sharon Stone apparaissent dans les premiers clichés de la nouvelle production de Ryan Murphy pour Netflix, une minisérie centrée sur le personnage de Mildred Ratched, infirmière cruelle du film culte Vol au-dessus d’un nid de coucou.

Programmé pour l’automne prochain, Ratched, du créateur d’American Horror Story, The Politician et Hollywood sera disponible sur la plateforme le 18 septembre.

En attendant de découvrir la nouvelle création du réalisateur fantasque, le magazine Stylist a publié un premier aperçu de Sarah Paulson dans la peau de l’infirmière Mildred Ratched, personnage et principal antagoniste du film culte de Milos Forman sorti en 1975, Vol au-dessus d’un nid de coucou, adapté du roman de Ken Kesey.

Située dans les années 1940, la série portée par Sarah Paulson dans le rôle-titre, succédant ainsi à Louise Fletcher, qui en 1975 donnait la réplique à Jack Nicholson, sera également incarnée par une pointure, Sharon Stone, qui apparaît sur les premières photos de la fiction à l’univers travaillé. L’histoire devrait se construire comme un portrait approfondi de l’infirmière tyrannique faisant preuve de peu d’empathie pour ses patients atteints de troubles mentaux, et des événements qui l’auront conduite à devenir aussi irascible.

Un rôle de composition « à la Walter White » qui intéressait particulièrement Paulson, habituée de Ryan Murphy, – qui l’a à nouveau dirigée dans la troisième saison d’American Crime Story diffusée prochainement : « Ratched est une sorte de méditation sur les forces et faiblesses psychologiques d’un individu […] Le personnage est un vrai produit de son temps. Dans le film (Vol au-dessus d’un nid de coucou, ndlr), on tombe amoureux de ces hommes et de leur amitié, mais on ne veut jamais voir arriver la rabat-joie qui vient dire « il faut suivre les règles ». Dans un sens, elle essayait de les aider… malgré des conséquences dévastatrices. », précise-t-elle au sujet de son rôle par lequel elle semble déjà séduite.

La série disponible en septembre prochain sur Netflix comptera 8 épisodes.