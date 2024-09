La guerre des marques entre Pepsi et Coca-Cola va éclater sur grand écran. Judd Apatow va s’attaquer à Cola Wars de Sony Pictures en tant que réalisateur, avec Steven Spielberg à la production.

Le projet Cola Wars en est seulement à ses prémices. Un peu plus tôt dans l’année, Sony a dépensé environ un million de dollars pour l’acquisition du pitch. L’idée est de relater la tentative de Pepsi, au milieu des années 80, de concurrencer Coca-Cola, le géant qui dominait depuis toujours le marché des boissons gazeuses. De cette initiative est née la fameuse publicité avec Michael Jackson, où celui-ci remixe son cultissime Billie Jean en Pepsi Generation.

Judd Apatow, connu pour des classiques de la comédie américaine, comme 40 ans, toujours puceau, En cloque, mode d’emploi ou encore 40 ans, mode d’emploi s’occupera de réaliser le long-métrage. Il collaborera avec le grand Steven Spielberg, qui produira sous la bannière de sa société Amblin Entertainment.

Le scénario est en cours de rédaction par Jason Shuman et Ben Queen. Shuman a récemment travaillé en tant que coscénariste pour la série d’Apple TV Acapulco, avec Eugenio Derbez. Il est aussi producteur, ayant notamment officié sur le film indépendant To Leslie.

Ben Queen, son acolyte, est quant à lui un habitué de l’animation. Il a écrit les scénarios de Cars 2 et Cars 3 ou encore de la suite de La Famille Addams (2021).

Les grandes guerres de marques intéressent de plus en plus les studios hollywoodiens ces dernières années. Après Unfrosted (2024), de Jerry Seinfeld, contant la rivalité entre deux grandes marques de barres de céréales, et Air (2023), de Ben Affleck, retraçant la collaboration entre Michael Jordan et Nike pour créer l’une des chaussures les plus célèbres de tous les temps, c’est maintenant au tour des sodas de générer des tensions chez les grands groupes commerciaux.

L’équipe autour du film a de quoi piquer la curiosité. Il ne reste qu’à attendre les prochaines annonces et notamment une potentielle date de sortie pour Cola Wars.

