Synopsis : Sonny Vaccaro, le directeur du marketing sportif de chez Nike poursuit sans relâche Michael Jordan pour conclure un partenariat historique, avec son acolyte, Phil Knight, milliardaire et cofondateur de Nike.

♥♥♥♥ ♥

Un biopic sur Michael Jordan ? Non. Avec Air, Ben Affleck fait le pari de passionner le public, non pour les débuts de star du basket, mais pour la création de ses chaussures, les fameuses Air Jordan imaginées par Nike en 1984. Loin des terrains de sport, que l’on entrevoit seulement sur les cassettes et que se repasse en boucle le personnage de Matt Damon, le film se déroule exclusivement dans les locaux des firmes : Nike, Converse, Adidas. Le paysage de l’entreprise s’y décline, de l’open-space oisif au bureau personnel – et personnalisé – des différents personnages, jusqu’à la salle de réunion où se joue le match ultime entre les négociateurs et la famille Jordan. Dans ces batailles bureaucratiques, le pouvoir s’impose en dérobant le siège de l’autre ou en interrompant sans ménagement sa réunion. La success story, c’est avant tout celle de Sonny Vaccaro (Matt Damon), que l’intuition pousse à vouloir signer le jeune Jordan. Aux antipodes de la plupart des films du genre, Air repose sur un personnage sûr de lui, à qui aucune contrainte personnelle ou affective n’impose de cruel dilemme. Vaccaro est présenté sans attache, presque sans rien à perdre. À ses côtés, ses collègues laissent poindre quelques enjeux plus intimes : pour Phil Knight (Ben Affleck), le fondateur de la marque, le risque de couler ; pour Rob Strasser (Jason Bateman) du marketing, l’amour d’une enfant dont il n’a pas la garde. Plutôt que par leur intimité, tous sont rendus sensibles par leurs contradictions : le spécialiste du basket qui ne pratique pas de sport, le PDG de Nike qui ne porte pas de chaussures, etc.

Parce que les personnages ne sont que des maillons de l’entreprise et que la conclusion du partenariat ne fait aucun doute pour aujourd’hui familier des Air Jordan, le film pèche un peu par manque d’enjeux ou de tension. L’intérêt émane surtout des relations houleuses et des compromis de ces hommes d’affaires, dont on ne se demande pas « si » mais « comment » ils vont séduire Michael Jordan et sa mère, Deloris (Viola Davis).

De façon surprenante, Michael Jordan est d’ailleurs le grand absent du métrage. Une silhouette qui sort de voiture, un plan rapproché de son crâne de dos, sa voix au téléphone : voilà tout ce que le film s’autorise à montrer de l’athlète. De façon plus surprenante encore, le refus de figurer celui dont le monde entier connaît le visage s’avère un choix judicieux. Comme souligné par Vaccaro à la table des négociations, personne ne se remémorera ceux qui étaient présents à cette réunion, à l’exception de Michael, voué à devenir une star planétaire.

Ainsi, plutôt que d’essayer en vain d’incarner le champion, Air donne un visage et une voix aux partenaires méconnus de son succès, rendus presque anonymes derrière la marque Nike. L’intuition de Vaccaro sur la réussite de Jordan se transforme à l’écran en véritable prophétie. Le film joue des images d’archives : exploits, déboires, scandales ; pour dresser le portrait de ce que deviendra le jeune Michael. Des coupures de presse du futur qui n’existent dans le film qu’à travers l’esprit visionnaire du personnage de Matt Damon. Paradoxalement, ces faits divers familiers titillent aussi la nostalgie du spectateur. Air est d’ailleurs enrobé d’une bande-son qui, sans accaparer l’attention à outrance, se joue de l’amour d’un amour unanime pour les années 80.

Avec ce nouveau long-métrage, Ben Affleck porte un regard humain sur un monde de requins et de mises financières, non seulement parce que les ambitions du protagoniste flirtent sans cesse avec une drôle de bienveillance, mais surtout en mettant sur le devant de la scène ces hommes, du négociant au cordonnier, que l’image de la star a fini par occulter.

Aésane Geeraert