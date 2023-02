Ben Affleck revient à la réalisation avec un film sur le partenariat de Nike avec Michael Jordan, et en vedette Matt Damon dans la peau du directeur marketing, Sonny Vaccaro.

Après avoir acquis la MGM en 2022, Amazon dispose de la force nécessaire pour s’imposer jusque dans les salles de cinéma, du moins en ce qui concerne ses plus grosses productions.

Alors que Netflix a rendu Glass Onion disponible en ligne une semaine seulement après son lancement au cinéma, Air, le nouveau film de Ben Affleck, sera le premier film d’un service de streaming à être distribué – dans les salles américaines, du moins – pour une durée significative d’environ 45 jours. Une formule qui pourrait bien être reconduite, à condition que Air rencontre le succès escompté.

Ben Affleck a délaissé la réalisation depuis Live by Night, sorti en 2016, et nous revient cette année avec Air, un un long-métrage sur la négociation d’un partenariat historique pour l’entreprise Nike.

D’après The Playlist, le film révèle un incroyable partenariat qui a changé la donne, entre Michael Jordan, alors débutant, et la jeune division de basketball de Nike ; une véritable révolution au sein du monde du sport et de la culture contemporaine grâce à la marque Air Jordan.

L’histoire raconte le pari d’une équipe peu conventionnelle, la vision sans compromis d’une mère qui voit le talent de son fils et le phénomène du basketball qui deviendra le plus célèbre de tous les temps.

Le réalisateur renoue avec son acolyte de toujours, Matt Damon, qui interprétera Sonny Vaccaro, directeur marketing chez Nike. À ses côtés, Ben Affleck lui-même jouera le rôle de Phil Knight, milliardaire cofondateur de l’entreprise.

Curieusement, aucun acteur n’a été annoncé pour le rôle de Michael Jordan, et on ignore si la star du basket apparaîtra ne serait-ce que dans une scène. Il est d’ailleurs le grand absent de cette première bande-annonce, qui nous révèle les locaux austères d’une entreprise en difficulté, habillés de tout l’attirail bureaucratique des années 80.

De l’icône MJ, on ne nous laisse deviner qu’une potentielle silhouette en contrebas d’un escalier. La star du film, on le comprend rapidement, c’est Vaccaro, sous les traits d’un Matt Damon absolument sûr de lui. Le responsable marketing va et vient entre l’entreprise, où stratégies commerciales et confrontations avec ses supérieurs sont de mise, et la maison des Jordan. Là, une autre confrontation l’attend. Ce sont les parents de Michael – et en particulier sa mère, incarnée par Viola Davis – que Vaccaro doit convaincre.

Les négociations, au-delà de l’histoire que tout le monde connaît, s’annoncent comme un conflit d’intérêts entre une mère soucieuse de l’avenir de son fils et l’homme qui veut faire de celui-ci l’égérie d’une marque en déclin.

Air sortira le 5 avril prochain.

Aésane Geeraert