Synopsis : Direction la Grèce pour le célèbre détective Benoit Blanc, qui doit élucider un mystère entourant un milliardaire de la technologie et son groupe d’amis hauts en couleur.

♥♥♥ ♥♥

En 2019, Rian Johnson apportait un vent de fraîcheur au film d’enquête à la mode Cluedo avec À Couteaux Tirés, une comédie policière délurée au casting de haut vol. Jubilatoire et divertissant, le film bouclait l’affaire en un peu plus de deux heures, et on ne s’attendait pas nécessairement à voir revenir sur les écrans le fameux détective Blanc, campé par un Daniel Craig malicieux. Pourtant ce n’est pas une mais deux suites qui ont été annoncées. Alors cette saga, a priori épisodiques, peut-elle tenir la route sur le long-terme ? Exit le manoir et l’obscure affaire d’héritage. Cette nouvelle enquête de Benoît Blanc change complètement de décor et d’enjeux. Le huis clos de Glass Onion prend place sur l’île privée de Miles Bron, un multimillionnaire incarné par Edward Norton. Ambiance méditerranéenne dans ce palace ultra-moderne régi par la technologie. Ici, il n’est plus question de sombres crimes en familles mais de relations d’affaires au sein d’un groupe d’élites hyper-médiatisés : un entrepreneur, une politicienne, un scientifique, une icône de la mode et un influenceur. Le tour de force de ce second opus est de ne pas reconduire le schéma classique d’une intrigue policière : un meurtre est commis, qui est le coupable ? La première heure de Glass Onion, au cours de laquelle s’esquissent les personnages hauts en couleur et les relations qui les lient, est la mise en place d’une investigation sous plusieurs formes : casse-tête, jeu vidéo, jeu de rôles, jusqu’à ce qu’enfin l’enquête ne relève plus du jeu. Alors que Miles Bron propose à ses vieux amis d’élucider son crime fictif, la véritable question qui taraude le public est : « Qui va être tué, et pourquoi ? ». Le meurtre ne survient que tardivement et nombre des clés de sa résolution ont été disséminées dès le début.

Outre son univers coloré, ses personnages décalés, ses pointes d’humour mordant et son lot de quiproquos, propices à la franchise, ce second volet nous rappelle également ce qui rendait À Couteaux tirés aussi jouissif : la participation totale du spectateur à l’enquête. À l’instar du célèbre fusil de Tchekhov, aucun élément (objet, action ou réplique) de l’intrigue n’intervient sans raison. N’en déplaise à Miles Bron, dont le jeu de rôles est truffé de fausses pistes, chaque détail sur lequel le scénario de Rian Johnson s’attarde sert pleinement l’intrigue et participe, à un moment ou à un autre, à la résolution de l’enquête.

Évidemment, il est possible de démasquer le coupable et ses motivations dès le premier tiers – et le film ne s’en défend même pas. À la surprise et au plot-twist, la saga de Rian Johnson préfère la lisibilité. Elle se donne comme un jeu de piste, adressé au public qui dispose de toutes les clés pour résoudre lui-même l’enquête. Qu’il ait eu raison ou qu’il se soit fourvoyé, la vérité finale lui paraîtra immédiatement logique et satisfaisante.

Pour autant, le film ne manque pas ponctuellement de surprendre et de renouveler l’intérêt. L’enjeu change et la situation se réécrit à deux reprises. À l’issue d’un premier jeu de piste, on tient notre macchabée, celui dont il faut dorénavant expliquer la mort. Mais bientôt, voilà qu’une révélation change la donne. Ce n’est pas ce meurtre qui constitue le nœud de l’intrigue mais un autre, antérieur, qu’on ne soupçonnait pas, même si, encore une fois, tout l’indiquait.

Glass Onion, un titre éloquent explicité par le scénario. Il désigne à la fois le bar où l’aventure des riches associés a débuté, mais il caractérise surtout l’immense dôme de verre à la forme d’oignon qui couronne la villa de Miles Bron. Un oignon de verre, une superposition de couches en apparence complexes, au travers desquelles, pourtant, tout est limpide, visible, prévisible – à l’image du jeu que Rian Johnson invite son public.

Malgré des personnages plus caricaturaux que ceux du premier volet, une intrigue moins retorse et un manque de continuité qui, malheureusement, condamne l’enquêteur Benoît Blanc à demeurer une figure lisse qui n’évoluera pas au gré de ses aventures, cette suite affirme et confirme efficacement les ambition de la saga : offrir au public un jeu d’enquête divertissant, amusant et parfois surprenant. Ce qui est certain c’est que, pour peu qu’on s’y laisse prendre, on ne s’ennuie pas durant ces quelques deux heures de ciné-Cluedo.

Aésane Geeraert