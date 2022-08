Annoncé deux jours avant Noël sur Netflix, le second volet d’À Couteaux Tirés a dévoilé de nouvelles photos de la nouvelle enquête de Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig.

Suite à son Star Wars, Episode VIII : Les Derniers Jedi qui a fait couler beaucoup d’encre et pourtant très bien, Rian Johnson s’est éloigné de la science-fiction pour se tourner vers le genre du whodunit.

En 2019, À Couteaux Tirés a suivi la mode lancée par Kenneth Branagh avec son Crime de l’Orient Express en 2017 : une enquête digne d’Agatha Christie avec une palette de suspects joués par une ribambelle d’acteurs cinq étoiles réunis dans un huis clos.

À Couteaux Tirés mettait alors en scène Daniel Craig (Mourir peut attendre) dans le rôle du détective privé Benoit Blanc, engagé pour enquêter sur l’apparent suicide d’un célèbre auteur de polar dans sa maison digne de ses romans et peuplée d’une grande famille aussi cupide que richissime.

Avec dans sa distribution des acteurs tels que Chris Evans (Avengers Endgame), Ana de Armas (The Gray Man), Christopher Plummer (Tout l’argent du monde), Jaimie Lee Curtis (Halloween Kills), Toni Collette (Hérédité) ou encore Michael Shannon (La Forme de l’eau), le succès ne pouvait être qu’au rendez-vous.

À tel point que Netflix n’a pas hésité à signer un joli chèque de 450 millions de dollars afin de s’assurer l’exclusivité des suites.

Intitulé Glass Onion, en l’honneur d’une chanson des Beatles, cette nouvelle enquête emmènera Benoit Blanc en Grèce, face à des suspects prenant les traits d’Edward Norton (The French Dispatch), Janelle Monáe (Antebellum), Kathryn Hahn (WandaVision), Leslie Odom Jr. (Hamilton), Jessica Henwick (Matrix Resurrections), Madelyn Cline (Outer Banks), Kate Hudson (Deepwater) et Dave Bautista (Thor : Love and Thunder).

À nouveau écrit et réalisé par Rian Johnson, Glass Onion fera sa première mondiale au Festival international du film de Toronto en septembre. Le film est attendu pour le 23 décembre sur la plateforme de streaming Netflix.

Emilie Bollache