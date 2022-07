Saoirse Ronan, Sam Rockwell et Adrien Brody se lancent dans une enquête policière réalisée par Tom George et attendue dans les salles de cinéma en septembre.

À Londres, dans les années 1950, un producteur américain désespéré tente d’adapter une pièce de théâtre très populaire jouée à West End, le quartier regroupant la plupart des théâtres londoniens. Lorsque des membres de l’équipe se font assassiner les uns après les autres, l’enquête est confiée à Stoppard (Sam Rockwell), un inspecteur fatigué et blasé, affublé d’une recrue trop zélée, Constable Stalker (Saoirse Ronan).

La bande-annonce commence par nous présenter la première victime, Léo Köpernick incarné par Adrien Brody, dans une mise en scène rythmée, entourée d’une esthétique tirée des années 50. Tandis que les meurtres s’enchaînent, les inspecteurs Stoppard et Stalker devront trouver l’assassin, mais aussi découvrir qui sera sa potentielle future cible.

Surfant sur la même vague que les réadaptations d’Agatha Christie par Kenneth Branagh (Le Crime de l’Orient Express, Mort sur le Nil) et le whodunit de Rian Johnson avec Daniel Craig (À couteaux tirés), See How They Run s’entoure également d’un casting cinq étoiles dans le but de susciter le glamour et l’intérêt.

Ainsi, Saoirse Ronan, Sam Rockwell et Adrien Brody sont rejoints par David Oyelowo (Selma), Harris Dickinson (The King’s Man : Première Mission), Ruth Wilson (His Dark Materials : À la croisée des mondes), Reece Shearsmith (Doctor Who), Sian Clifford (Fleabag), Shirley Henderson (Star Wars, Épisode IX : L’Ascension de Skywalker) et Charlie Cooper (This Country).

Le film est écrit par Mark Chappell qui s’est surtout illustré à la télévision, tout comme le réalisateur Tom George dont il s’agira du premier long-métrage : « Je suis tellement excité de présenter au public ce mystère passionnant, intelligent et drôle. Faire cela avec la société derrière Jojo Rabbit, Birdman et The Grand Budapest Hotel, c’est la meilleure combinaison possible. Si See How They Run est aussi original et amusant que ces trois comédies à suspense, nous pourrions atteindre le même phénomène qu’À couteaux tirés. »

See How They Run est annoncé pour septembre dans les cinémas, une période qui signifierait une avant-première au Festival international du film de Toronto.

